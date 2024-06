Egy vénember, egy csaló és a pánik – Ilyen volt Joe Biden és Donald Trump első elnökjelölti vitája

M.M.;Á. Z.;

2024-06-28 06:56:00

Joe Biden igazságosabb adórendszer ígéretével és az abortuszhoz való jog alkotmányos védelmének visszaállításával lépett színre. Donald Trump pedig azt állította, ha megválasztják, még a beiktatása előtt véget vet az orosz-ukrán háborúnak.

Ha mindkettejüknek hihetünk, Joe Biden és Donald Trump személyében két bűnöző állt ki a 2024-es amerikai elnökválasztás első televíziós vitájára a CNN atlantai stúdiójában. Az egyszerűen tényleg öregnek tűnő, néha zavartan beszélő demokrata elnök és a leginkább hamis állításaival feltűnést keltő republikánus kihívója csütörtök este kézfogás nélkül állt Jake Tapper és Dana Bash műsorvezető, illetve a nyilvánosság elé. Következetesen hazugnak, egyszer-egyszer bűnözőnek nevezték egymást, és amíg Joe Biden az igazságosabb adórendszer, illetve az abortuszhoz való alkotmányos jog visszaállításának az ígéretével lépett színre, Donald Trump azt állította, hogy 2024. november 5. után megválasztott, de még be nem iktatott elnökként véget vetne az orosz-ukrán háborúnak,

A vita első témája egy inkább Joe Biden számára kedvező terep, az amerikai gazdaság volt. Jake Tapper azt feszegette, hogy bár Joe Biden hiavatali ideje alatt a munkanélküliség csökkent, az infláció nőtt, így az a bevásárlói kosár, amely 2020-ban 100 dollárba került, most csaknem 120 dollárnál jár. A demokrata politikus úgy válaszolt, az amerikai gazdaság szabadesésben volt, amikor ő átvette a Fehér Házat, a munkanélküliség 15 százalékon állt, munkahelyek sem voltak, amihez képest a demokrata adminisztrációnak munkahelyek ezreit és millióit sikerült teremtenie,. Donald Trump minden alap nélkül azzal vágott vissza, Joe Biden okozta az inflációt, amely „mindenkit megöl”, ő az oka a vágtató áraknak az élelmiszerboltokban, egy remek gazdaságot, az Egyesült Államok valaha volt legjobb gazdaságát nyírta ki, hatalomátadás után 14 hónapig stagnált az infláció, és csak utána, a demokraták idején indult emelkedésnek. – Nem volt infláció, mert nem voltak munkahelyek sem – replikázott erre Joe Biden.

Ami a vita második témáját, az abortuszt illeti, Donald Trump előállt a hamis váddal, hogy demokrata politikusok a 8-9 hónapjában is engedélyeznék a terhességmegszakítást, Joe Biden pedig jelezte, hogy visszaállítaná az abortuszhoz való jog alkotmányos védelmét. Ezután tértek át a Donald Trump vesszőparipájává váló témára, az illegális bevándorlás és az amerikai-mexikói határ kérdésére. A volt republikánus elnöknek ezután mindegy volt, mit kérdeznek tőle, újra és újra ezzel támadta riválisát, a többi között azt állítva, hogy miközben az ő kormányzatáé volt a legerősebb határvédelem az Egyesült Államok történetében, most „bűnözők, terroristák, elmegyógyintézetekből szökött személyek” érkeznek illegális bevándorlóként. – Az amerikai határ a legbiztonságosabb volt, de most a legveszélyesebb hely a világon. Az emberek között emiatt országszerte folyamatosan arat a halál – kockáztatta meg. Arra nem válaszolt, hogy deportálná-e a személyi okmányok nélkül tartózkodó embereket, beleértve azokat is, akiknek van munkájuk és családtagjuk is az Egyesült Államokban él. – Donald Trump hazudik és túlzásokat ismételget, amikor 18 millió illegális bevándorlóról beszél - reagált erre Joe Biden, aki szerint demokrata fehér házi adminisztráció dolgozott egy kétpárti megállapodáson, ráadásul a szövetségi határőrség erői is támogatják az újraválasztását.

Az ember, akire Vlagyimir Putyin azonnal hallgatna

Ezután jött Donald Trump másik kedvenc kérdése, az orosz-ukrán, illetve a gázai háború ügye, többször is Joe Biden fejéhez vágta, hogy Vlagyimir Putyin csak a 2021-es afganisztáni kivonulás után rájött, hogy a demokrata amerikai elnök gyenge, ő pedig megtámadhatja Ukrajnát. – Vlagyimir Putyin tisztelt engem, az én hivatali időm alatt soha nem adott volna parancsot Ukrajna megtámadására – állította, hozzáfűzve, elég, ha 2024. november 5-én megválasztják, még a 2025. január 11-i beiktatása előtt véget vet az orosz-ukrán háborúnak. Szerinte sem az orosz-ukrán, sem a gázai háború nem tört volna ki, ha ő az Egyesült Államok elnöke, Joe Bident pedig azzal vádolta, hogy olyan gyenge kézzel kezelt a Hamász Izrael ellen végrehajtott terrortámadását, mintha palesztin, „egy nagyon silány palesztin” volna. Ő maga – jelezte –, hagyná, hogy Izrael befejezze a Gázai övezet elleni offenzívát, ami pedig az orosz-ukrán háborút illeti, tett egy oldalvágást Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felé, akit a világ legjobb marketingesének nevezett a 60 milliárd dolláros amerikai támogatás megszerzése miatt, nem mellesleg újra kimondta, nem fogja támogatni az európai NATO-tagállamok védelmét, ha ezek a NATO-tagállamok nem fizetnek. A volt republikánus elnök azt nem árulta el, hogy Vlagyimir Putyin miért hallgatna azonnal az ő szavára.

Az, hogy Donald Trump kiléptetné az Egyesült Államokat a NATO-ból, olyan szövetségeseket sodorna veszélybe és tenne ki azonnali orosz fenyegetésnek, mint Lengyelország és Magyarország - hívta fel a figyelmet válaszul Joe Biden.

„Milyen alapon kérsz számon bárkit?”

Eközben Donald Trump többszöri kérdésre sem volt hajlamdó igennel vagy nemmel válaszolni arra a kérdésre, hogy hajlandó lesz-e elismerni az elnökválasztás eredményét minden jogorvoslati lehetőség kimerítése után akkor is, ha legyőzik.

A vitában szóba került 2021. január 6. a washingtoni Capotolium ostromának a napja is, amelynek felbujtója a közkeletű gyanú és a szövetségi vádak szerint Donald Trump volt. Az egykori amerikai elnök most azzal védekezett, hogy ő 10 ezer nemzeti gárdista bevetésére tett javaslatot az amerikai főváros polgármesterének és Nancy Pelosi akkori képviselőházi elnök előtt, de ezt elutasították. Kár hogy ez nem igaz – jegyzi meg kommentárjában a The New York Times és a The Guardian is –, a Nemzeti Gárda behívása nem is Nancy Pelosi, hanem az elnök – vagyis akkor maga Donald Trump –, a védelmi miniszter és a hadügyi államtitkár hatásköre. Mike Pence alelnök aznap három órán át könyörgött, hogy Donald Trump aznap csináljon valamit, de az akkori elnök semmit nem csinált – emlékeztetett Joe Biden. Milyen alapon kérsz számon bárkit, miután egy pornósztárral volt viszonyod a feleséged terhessége alatt? – fűzte hozzám, és ez lett a vitának az a pillanata, amikor mindkét politikus bűnözőnek nevezte egymást. Donald Trump Joe Biden fiának, Hunter Bidennek az ügyére is célozva azt állította, hogy a jelenlegi demokrata elnököt is azonnal elítélnék, amint elhagyja a hivatalát.

Joe Biden pedig megragadta a lehetőséget, és felidézte, Donald Trumpot nemrég szintén minden vádpontban bűnösnek találtak az egykori pornósztár, Stormy Daniels számlájára utalt hallgatási pénz miatt.

Pánik a demokraták között

A vita utolsó témája a két politikus életkora volt. Joe Biden 86 éves lesz, ha győz és kitölti a második elnöki ciklusát. Ezeket az aggályokat most azzal próbálta eloszlatni hogy sokáig kritizálták őt a kora miatt, amikor kiderült, hogy minden idők második legfiatalabb szenátoraként politizál, most ezt kapja meg fordítva, a karrierje végén. Eközben Donald Trump többszöri kérdésre sem volt hajlandó igennel vagy nemmel válaszolni arra a kérésre, hogy hajlandó lesz-e elismerni az elnökválasztás eredményét minden jogorvoslati lehetőség kimerítése után akkor is, ha legyőzik. – Ha egy tisztességes, jogszerű és jó elnökválasztás lesz, akkor abszolúte – kötötte feltételekhez ezt.

Miközben az amerikai sajtó tényellenőrzésbe merült a két politikus kijelentései miatt. demokrata körökön finoman szólva a pánik lett úra a hullámzó teljesítmény miatt, amelyet Joe Biden nyújtott. Az amerikai elnök egyszerűen tényleg öregnek tűnt. Politikai elemzők szerint a vita közben már több magas rangú demokrata tisztviselő jelezte, hogy nagy a baj, Joe Biden a vita kezdetétől fogva gyenge vitapartnernek bizonyult, később egyes pontokon már koherens válaszokat sem tudott adni a műsorvezetők kérdéseire. A demokratáknak fáj, hogy a legfontosabb ügyüket, az abortusz kérdését sem hangsúlyozta kellő eréllyel, de Donald Trump stratégiája sem működött abból a szempontból, hogy nem tudott uralkodni magán, nem tudta megállni a vitát személyeskedés nélkül. – Fájdalmas volt nézni Joe Bident, a vénembert egy csaló ellen – értékelte a vitát Van Jones, a CNN riportere.