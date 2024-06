Soron kívüli vizsgálatot indít a Magyar Nemzeti Bank, amiért a pénzintézetek nem fizetnek elég gyorsan azoknak, akiktől levont az Apple

Á. B.;

Magyar Nemzeti Bank;Apple;kártalanítás;

2024-06-29 16:02:00

Technikai hiba, és nem hackertámadás történt, de a felügyelet így is elég lassúnak tartja a kártalanítási folyamatot.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felszólítja a hitelintézeteket, hogy haladéktalanul kezdjék meg az Apple által okozott technikai probléma miatt bekövetkezett jogosulatlan terhelésekhez kapcsolódó kártalanítást - közölte egy szombati, lapunknak is elküldött közleményében a jegybank.

Mint írják, egy csütörtöki tájékoztatásban már egyértelműen állást foglaltak, hogy az Apple által 2024. június 26-án technikai okokból jogosulatlanul indított nagy mennyiségű tranzakció az ügyfelek által jóvá nem hagyott fizetési műveletnek tekintendőek, azaz teljeskörűen visszajárnak az ügyfeleknek. Az MNB nem elégedett a jelenlegi folyamatok gyorsaságával, ezért felszólítja a pénzforgalmi szolgáltatókat, hogy haladéktalanul kezdjék meg az ügyfelek kártalanítását.

Kitérnek arra is, hogy számos egyeztetést folytattak a kérdésben. Ezeken a megbeszéléseken az MNB egyértelműen kifejezte azon elvárását, hogy az Apple és nemzetközi partnere hibájából bekövetkezett jogosulatlan terheléseket az ügyfeleknek minél gyorsabban vissza kell kapniuk. Kiderült az is, hogy az Apple webáruház nemzetközi bankkártya elfogadó partnerénél történt technikai hiba, nincs szó kibertámadásról. Ennek következtében magyar ügyfeleknél június 26-án 18-20 óra között mintegy 780 ezer jogosulatlan terhelés történt több mint 2 milliárd forint értékben. Az MNB információ szerint a technikai probléma csak ebben az időszakban állt fent, a június 28-i újabb ügyfélértesítések nem új incidens miatt következtek be, csak a korábbi téves terheléshez kapcsolódó üzenetek voltak. Az MNB tudomása szerint az Apple a hibás terhelések összegének visszaküldését megkezdte.

Egyúttal üdvözölték, hogy számos pénzforgalmi szolgáltató már megkezdte az ügyfelek kártalanítási folyamatát és elvárják, hogy ezt minden szereplő a leghamarabb megtegye.

Tekintettel arra, hogy a jogosulatlan terhelés rendkívül sok banki ügyfelet érintett és a pénzforgalmi szolgáltatók vélhetően számos esetben nem megfelelően kezelték a panaszokat, az MNB soron kívüli vizsgálatot fog indítani, hogy feltárja, az egyes intézmények a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak-e el az ügyfelek bejelentésének fogadása és kártalanítása során - zárul a közlemény.