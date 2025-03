Újra büntetik a rokkantakat, anyagilag és erkölcsileg is tovább alázzák őket

Nem jártak jól a rokkantsággal élők a tavalyi kártalanítással, és bármelyik megoldást is választották, az tíz helyett legfeljebb két év veszteségüket fedezte. Sokan a per lehetőségét is elbukták.