Napok óta vonja le az Apple alkalmazásboltja a felhasználók számlájáról a pénzt, a magyar bankrendszer mindeddig tehetetlennek bizonyult

MNB;Magyar Bankszövetség;Apple;alkalmazás;bankszámlák;pénzlenyúlás;

2024-06-29 06:10:00

Többen a kormánytól várják a megoldást, hogy az ügyfelek bankjait kötelezze az automatikusan levont pénzek visszafizetésére. Volt, aki letiltotta a kártyáját, hiába, a számláját mínuszba vitte az applikáció.

Téves levonások egész sorozata indult el szerda délután azoknál, akiknek az App Store-ban regisztrált bankkártyájuk van, és az érintettek számláiról különböző összegeket vonnak le anélkül, hogy bármit is vásároltak volna. A rejtély immár harmadik napon sem oldódott meg, és az Apple alkalmazásboltja tévesen terheli az ügyfelek bankkártyáit, s a magyar felhasználók számlái szinte folyamatosan apadnak – derült ki a Telex pénteki és korábbi cikkeiből, amelyek alapján úgy tűnik, hogy a probléma csak a magyar felhasználókat érint.

A Magyar Bankszövetség, az érintett bankok és a Magyar Nemzeti Bank csütörtökön még megnyugtató közleményeket adtak ki az Apple alkalmazásboltjának technikai problémáiról, arról, hogy az Apple állítólag dolgozik a megoldáson, és az ígéretek szerint az érintettek vissza fogják kapni a pénzüket, sőt büntetéseket is kilátásba helyeztek, ehhez képest pénteken is újabb összegekkel terhelték meg a kártyájukat. Előfordult, hogy a kártyát már befagyasztották vagy letiltották, és az sem állta útját a levonásnak, ha nem volt pénz a számlán, így többeknek mínuszba ment az egyenlegük emiatt.

A portál úgy tudja, már az Orbán-kormány is foglalkozik az üggyel, és egy héten belüli kártalanítást várhatnak el a bankoktól. Mint írták, erre utalhat az is, hogy a nagy bankok közül az Erste saját hatáskörben már meg is kezdte a visszatérítést, és a Raiffeisen pedig olyan tájékoztatást tett közzé, mely szerint jövő héten a szolgáltató által időközben még vissza nem térített terheléseket is meg fogja téríteni.

Az ügyben több pénzintézet adott ki közleményt pénteken. A Revolut szerint szerint tudnak a problémáról, és minden érintettel együttműködnek, hogy a lehető leghamarabb visszatérítsék a pénzeket. Ehhez arra kérték az érintetteket, hogy vegyék fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, és kövessék az útmutatásukat. A CIB szerint ők folyamatosan kommunikálnak a kártyatársaságokkal az ügyben, de náluk nem folytatódtak a hibás terhelések, de az elszámolási, értesítési folyamatok miatt az ügyfelek egy része különböző időpontokban érzékelte, érzékelheti a problémát.