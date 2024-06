Uniós nyomásra találkozhat Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij

P. L.;

Európai Unió;Ukrajna;Orbán Viktor;Emmanuel Macron;Volodimir Zelenszkij;Giorgia Meloni;

2024-06-30 10:30:00

Emmanuel Macron és Giorgia Meloni győzhette meg a magyar miniszterelnököt.

Orbán Viktor jövő héten találkozhat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, miután az EU nyomást helyezett rá, hogy javítsa Magyarország kapcsolatait Ukrajnával - írja a Jevropejszka Pravda nyomán az Ukrajinszka Pravda.

A lap szerint Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója be is jelentette egy közeli Orbán-Zelenszkij találkozó lehetőségét Brüsszelben azt követően, hogy a kormányfő rövid megbeszélést folytatott az ukrán elnökkel a csütörtöki EU-csúcs előtt. Hivatalos indoklásként Orbán Balázs azt jelölte meg, hogy Magyarország július elsejétől átveszi az Unió soros elnökségét. Csakhogy - amint arra a Jevropejszka Pravda is emlékeztet - az Orbán-kormány mindeddig elutasította egy ilyen találkozó lehetőségét.

A portál úgy tudja, hogy Orbánra egyre inkább nyomás nehezedik az EU felől azzal, hogy az Ukrajnával folytatott nyilvános konfliktusa túl sokáig húzódott, és ennek véget kell vetni. "Személyesen többször mondtam, hogy Orbánnak el kell mennie Ukrajnába, és végre beszélnie kell Zelenszkijjel. Remélem, hogy ez megtörténik" - mondta a lapnak az Európai Tanács egyik illetékese. A Jevropejszka Pravda szerint Orbán Viktort végül Emmanuel Macron francia elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök győzte meg arról, hogy lépnie kell. Utóbbi korábban az ukrán viszony rendezését feltételül is támasztotta ahhoz, hogy a Fidesz csatlakozhasson az európai konzervatívokat tömörítő ECR-frakcióhoz.

Az Ukrajinszka Pravda arról is beszámolt, hogy Olha Sztefanyiszina, európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes arról beszélt, "sajátos csoportnak" tartja az Orbán-kormányt, de így is lát sikereket a Magyarországgal való kapcsolatok alakulásában. Az ukrán vezető a magyar kormány 11 azon követelését kommentálta, amelyet előterjesztett Kijevnek a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos politika terén. Hangsúlyozta ezzel kapcsolatban, hogy ezek nem sértik meg Ukrajna területi integritását, és az Orbán-kormánynak korábban sem volt ilyen szándéka, így erről nincs is vita. A párbeszéd megvan, ami nem könnyű ugyan, de legalább már megvannak bizonyos konkrétumok a kétoldalú kapcsolatok építéséhez - értékelt az ukrán miniszterelnök-helyettes.

Olha Sztefanyiszina mindemellett megemlítette, hogy amikor Volodimir Zelenszkij Argentínában megkereste Orbán Viktort azzal, hogy beszéljenek végre, a miniszterelnök még visszakozott ettől, ehhez képest éles váltás, hogy a minap már Orbán ment oda Zelenszkijhez azzal, hogy tisztázzák a fontos kérdéseket.