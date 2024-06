Maradandó mozgásszervi károsodást szenvedett az ellene végrehajtott merényletben Robert Fico

P. L.;

2024-06-30 14:31:00

Ezt Robert Kaliňák szlovák miniszterelnök-helyettes jelentette be.

Az ellene elkövetett merénylet következtében maradandó mozgásszervi károsodást szenvedett Robert Fico szlovák miniszterelnök - idézi az Új Szó Robert Kaliňák szlovák belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes bejelentését

Robert Kaliňák RTVS O 5 minút 12 című vasárnapi műsorában beszélt erről. Azt is mondta, hogy a szlovák kormányfő egészségi állapota összességében továbbra is nagyon kiszámíthatatlan. Utalt arra is, hogy a gyomrával sincs minden rendben: „Egy lőtt seb után ezek a szervek már nem úgy működnek, mint 17 vagy 30 évesen” - fogalmazott.

Mint ismert, Robert Fico ellen május 15-én, a Nyitrabányán tartott kihelyezett kormányülés után követtek el merényletet. Támadója a 71 éves lévai Juraj Cintulatöbb lövéssel, életveszélyesen megsebesítette a kormányfőt. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, majd a bazini székhelyű különleges bíróság előre megfontolt gyilkossági kísérlet vádjával elrendelte a letartóztatását. Robert Ficót a merénylet után két hétig a besztercebányai F. D. Roosevelt Egyetemi Kórházban kezelték, azóta Pozsonyban ápolják. Videóüzenetében az ellenzéket tette felelőssé a merényletért, és úgy nyilatkozott, arra számít, hogy ha minden jól alakul, június végén vagy július elején visszatérhet a munkába.