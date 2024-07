Tíz év alatt a Szerencsejáték Zrt. támogatásainak 61 százaléka landolt a Fideszhez köthető személyeknél, cégeknél, szervezeteknél

Frank Zsófia;

Fidesz;támogatás;Szerencsejáték Zrt.;holdudvar;

2024-07-01 06:15:00

Rokonok, zenészek, médiaszereplők is jól jártak.

A Szerencsejáték Zrt. kicsivel több mint 15 milliárd forintos támogatásaiból csaknem 9,2 milliárd vándorolt a NER kegyeltjeihez 2015. február és 2024. május közti időszakban – derült ki lapunk összesítéséből. Tehát a szétosztott pénzek 61 százaléka került olyan személyekhez, szervezeti-, egyesületi elnökökhöz, akik nyíltan támogatják a Fideszt, esetleg rokonuk, ismerősük a kormánypárt színeiben politizál, vagy olyan szervezetek, egyesületek, melyek üzenetei, kutatásai gyanúsan egybevágnak a kormány éppen aktuális üzeneteivel, érdekeivel. (Az összesítés a nettó, tehát ÁFA nélküli összegeket tartalmazza).

Az állami tulajdonban lévő Szerencsejáték Zrt. leánycége, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. minden hónapban közzéteszi a listát arról, hogy kik kaptak adományként, vagy szponzorálási szerződés formájában 5-10, de akár több száz millió forintot. Szponzorációs szerződések esetén arról van szó, hogy egy támogatott cég valamilyen formában (rendezvényen, mozgóképen, honlapján) közzéteszi a Szerencsejáték Zrt. logóját, esetleg nevét, mint támogatót. A támogatottak körében jelentős összeget kapott például Deutsch Tamás testvére, Deutsch Péter. Az Élményliget Kft., ahol Deutsch Péter cége (Ad-Wiser Szolgáltató és Tanácsadó Kft) kisebbségi tulajdonos, összesen 125 milliót kapott, míg a Sport&Event Sportügynökség Kft., ahol szintén az Ad-Wiser Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-n keresztül kisebbségi tulajdonos a Fideszes EP-képviselő testvére, 50 milliót. Utóbbi cég esetén érdekes adalék, hogy az Ad-Wiser tagsági jogviszonya az Opten cégnyilvántartó adatbázisa szerint 2021 májusában kezdődött, az első támogatás pedig 2021 júniusában érkezett a Sport&Event Sportügynökség Kft.-hez.

A rokonok cégeinek támogatásában ez szinte aprópénznek számít Szijjártó Péter külügyminiszter testvérének, Szijjártó Saroltának és sógorának, Őry Tamásnak cégéhez képest. A Truck Race Promotion Rendezvényszervező Kft. (később TRP Hungary Kft.) 181 millió forintot kapott a Szerencsejátéktól.

Ők azonban még így is távol vannak a rekorderektől, a legtöbb pénzt, a teljes szétosztott összeg 16 százalékát a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány kapta. A közel 2,5 milliárd egy olyan alapítványhoz vándorolt, amelynek kuratóriumában ül Princzinger Péter, aki a 2017-ben Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ) került az alapítványhoz, akárcsak Könnyid László, aki az MTÜ vezérigazgató-helyettese volt. Továbbá Somlyai Zoltán, aki a Kempinski Hotelt vezette, amikor Orbán Ráhel ott dolgozott, jelenleg pedig a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Group hoteldivíziójának vezetője.

Szintén rekorder Havasi Balázs zongoraművész cége, a Symphonic Concert Management Kft., amely 2024 májusáig 807 millióhoz jutott.

Havasi egyébkén az évek alatt ennél is több pénz kapott kormányzati körökből, például 2016 és 2018 közt évente 150 milliót kapott a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól. Havasi munkásságának ismert rajongója Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea, akik 2023-ban például egyenesen Londonig repültek, hogy láthassák a művész előadását. Várkonyi a Blikknek akkor úgy fogalmazott: „Havasi Balázs invitálására érkeztünk az angol fővárosba, mindketten nagy rajongói és egyben támogatói is vagyunk a művészetének”.

Jelentős összeget zsebelt be Rózsa István is, aki közel 10 év alatt két cégen keresztül 500 millió forinthoz jutott. Rózsa István egyébként 2005 és 2022 közt az ATV igazgatósági tagja volt, emellett producer is, többek közt Demjén Ferenc karrierjét egyengeti. Demjén az évek alatt számtalanszor hangot adott már a kormánypárt iránti szimpátiájának, 2022-ben például a zuglói fideszes kampánykiadványban „viccesen” azt mondta, hogy „nagyon furcsa lenne, ha az ország több mint egy évtizede regnáló miniszterelnöke hirtelen nevet akarna változtatni. Maradjon csak Orbán Viktor néven miniszterelnök a jövőben is”.

A Fidesz köré gyűlt zenészek, előadóművészek közül nem csak Demjén Ferenc produceréhez vándoroltak milliók. Tóth Gabi (aki 2022-ben színpadra állt a Fidesz kampányzáróján, Orbán Viktorral pedig közösen énekelte a Kossuth-nótát) koncertjeit szervező cég, a Backstage Management Bt. a kampányzáró után, tehát 2022 júniusa óta 95 milliót kapott a Szerencsejátékon keresztül. Az énekesnőt számos támadás érte a Fidesz közelisége miatt, ő pedig elmondta, nem kellett őt megvenni „hiszen mindig is ez volt az én hitem szerinti, valódi közösségem”. Tóth Gabin kívül Pataky Attilának, az Edda frontemberének cége a P. Management is jelentős összeget költhetett el, pár forint híján 378 milliót kapott a zenész, aki nem csak zenei munkásságával, vállalt jobboldaliságával, de a földönkívüliekkel kapcsolatos kijelentéseivel is fenntartja a sajtó érdeklődését. Ehhez képest Nagy Feró, aki szinte heti jelleggel szólal meg politikai témákban, csupán egyszeri 10 millió forintot kapott. Az énekes, aki 2024 telén a Mi Hazánkhoz közel álló Magyar Jelennek elmondta, egész életében liberálisnak vallotta magát, ugyanebben az interjúban azt is mondta: „úgy érzem, életem legfontosabb pártja a Fidesz.”

Az Ismerős Arcok nevű, nemzeti érzelmű zenekar mögött álló cég, a Hangos Szó Kft. is szép összeget, összesen 160 milliót markolt fel 2018 óta. Nyerges Attila, a zenekar frontembere a 2022-es Fideszes győzelemről egyébként azt mondta a Mandinernek, hogy ekkora győzelemre nem számított, csak reménykedni mert.

Nemcsak a zenészek, hanem a kormányoldal üzeneteivel egyetértő civilek, médiaszereplők is zsebre tehettek a közösből. A Civil Összefogás (CÖF) például 180 milliót kapott. Az egy fokkal kevésbé ismert Kommentár Alapítványnak 185 millió jutott. Az alapítvány képviselője Simon Ildikó Beatrix, aki korábban a Miniszterelnökség nemzeti konzultációs államtitkárságának vezetője volt. Továbbá kuratóriumi tag Békés Márton történész, a Schmidt Mária által vezetett Terror Háza kutatási igazgatója. A Gulyáságyú média írta meg 2024 áprilisában, hogy a fideszes Tranzit fesztivált szervező, és egyébként folyóiratot is kiadó alapítvány közéleti képzést is indít majd a 18-28 éveseknek.

2023-ban az egyébként visszafogott jótékonykodás mellett Bayer Zsolt fideszes publicista cégánek, az 1100ÉV Kft.-nek azért cseppent 40 millió. Noha a Szerencsejáték Zrt. ritkán szokta indokolni, ki és miért kap tőlük támogatásokat, ez esetben Vadai Ágnes mégis kicsikart valamiféle választ. Eredetileg Rogán Antaltól kérdezte, hogy „Mit ad az országnak az 1100ÉV Kft., hogy a Szerencsejáték Zrt. 40 millió forinttal támogatja?” Rogán helyett államtitkára, Dömötör Csaba válaszolt, aki azt mondta, hogy a cég „kiemelten fontosnak tartja, támogatja az értékteremtő kezdeményezéseket a hazai kultúra, oktatás, egészségügy, valamint a sport területén. A támogatási rendszert 2015 óta működtető Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. szigorú szempontok alapján, világos szabályok szerint végzi támogató tevékenységét.”

Annyiban egész biztos, hogy jogos Dömötör érvelése, hogy a támogatások között szép számmal akadnak jótékonysági szervezetek, és sportegyesületek is. Igaz néhány kivétellel ezek olyan szervezetek, amelyekkel a kormány jó viszonyt ápolt az évek alatt. A sportszervezetek közül is kiemelkedően sok pénzt (431 millió) kapott a Kubatov Gábor Fidesz pártigazgató nevével fémjelzett Ferencvárosi Torna Club (FTC) és az alá tartozó egyéb Kft.-k. Ezeken túl is akad pár érdekesnek számító jutalmazott, köztük a legtöbbet a Szövetség a Nemzetért Alapítvány kapta, 380 milliót. A szervezet Orbán Viktor 2002-ben létrehozott Polgári köreinek alapítványából eredeztethető. 80 milliót kapott összesen a D. C. Magyarországi Alapítvány, aki leginkább azzal került be a hírekbe, hogy Magyar Nemzeti Imareggelit szervezett Balog Zoltán (aki akkor még az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezette) támogatásával. Érdekesség, hogy 2016-ban a Külgazdasági és Külügyminisztérium is kapott 6 milliót a lottócégtől.