Elkezdték visszautalni a magyar bankok az Apple által tévesen levont összegeket, a céget az Európai Bizottság is vizsgálja

Rédei Judit;

Európai Unió;Apple;

2024-07-01 19:58:00

Elsőként az Apple-t találta meg az Európai Unió (EU) a digitális piac megregulázását célzó új Digital Markets Act. versenytörvény felhatalmazásával, mondván a cég nem felel meg a jogszabálynak. Ami a magyarországi botrányt illeti, mintegy 780 ezer jogosulatlan terhelés történt a magyar felhasználók számláin több mint kétmilliárd forint értékben

Az Apple büntetése forgalmának 10 százaléka lehet, ami 14 ezer milliárd forint körüli összeget jelent. Talán nem véletlen, hogy a vállalat éppen most került Brüsszel célkeresztjébe. Az EU lépését megelőzve jelentette be az amerikai gyártó, hogy nem profitálhatnak idén az európai felhasználók a legújabb fejlesztése, az „Apple Intelligence” kínálta előnyökből. A társaság részvényárfolyamát a múlt héten az egekbe repítette, hogy immár nem csak Siri jelenti a támaszt a készüléktulajdonosoknak, hanem kérdezhetnek más intelligens alkalmazást is, így például kommunikálhatnak az OpenAi által kifejlesztetett ChatGp-vel, és hamarosan más chatbotokkal is.

Az Apple ellen márciusban kezdett vizsgálat összegzése szerint

a társaság tisztességtelenül korlátozza a felhasználókat az App Store applikációinak fejlesztésében, korlátozza a versenyt a technológiai ágazatban.

A társaság nem tilthatja meg a játékgyártóknak, a zenei szolgáltatóknak és applikációfejlesztőknek, a fogyasztókkal való kommunikációt, és azt sem, hogy az App Store-on kívül elérhető tartalmakat ajánljanak számukra. A fejlesztők panasza alapján felkerült az Apple bűnlajstromára az is, hogy 50 centes „alaptechnológiai” díjat szed az alkalmazások letöltése után, ha azokat 12 hónapon belül egymilliószor letöltötték. A Spotify, az Epic Games, a Fortnite gyártója ez ügyben kérte a hatóság beavatkozását.

Az Apple megvádolásával eldördült a startpisztoly, elemzők szerint az EU versenybiztosok, további rajtaütésekre készülnek, az Amazon, a Google, a Meta már a célkeresztben van, míg a másik, ugyancsak friss jogszabály, a Digital Services Act életbe lépésével a TikTok és az X készülhet, ez utóbbiakon illegális tartalmakat kérnek számon az utóbbi időben egyre elszántabban regulázók. Az Apple megrendszabályozása az Egyesült Államokban is napirenden van, az igazságügyi tárca pert indított ellene az okostelefonpiaci „illegális” monopóliuma miatt, és azzal is vádolják, hogy 27 százalékos jutalékot húz bizonyos applikációk harmadik fél általi értékesítése után. A hírek szerint Japán és Nagy Britannia is lépésekre készül az Apple gyakorlata ellen. Az EU büntetés elkerülése érdekében az Apple 2025 márciusáig tehet valamit, ha ezt nem ítélik kielégítőnek a komisszárok, fizetnie kell.

Egy nappal az Apple megvádolása után, elővette az EU a Microsoftot is, trösztellenes szabályok megszegése miatt. A technológiai óriáscéget azzal vádolják, hogy árukapcsolással elfojtja a versenyt, így például videokonferencia-alkalmazását más eszközökkel, például Word-del és Excellel csomagolja.

Visszakapják a pénzüket a magyar Apple előfizetők

Mintegy 780 ezer jogosulatlan terhelés történt a magyar felhasználók számláin több mint kétmilliárd forint értékben, az Apple által június 26-án. A technikai hiba következményeként a Magyar Nemzeti Bank felvette a kapcsolatot a hazai bankokkal és kifejezetten utasította őket, hogy minél gyorsabban adják vissza az ügyfeleknek a tévesen levont összegeket. A jegybank közleményéből kiderül, hogy teljes mértékben elfogadhatatlannak tartja azt a banki gyakorlatot, ami alapján az ügyfelek által bejelentett téves fizetési műveletetekhez kapcsolódó visszatérítési igényeket nem teljesítik az ügyfélbejelentést követő munkanap végéig. Felszólította a bankokat, hogy azon ügyfelek kártalanítását is kezdjék meg, akik nem jelezték a jogosulatlan terheléseket.

Az OTP Bank honlapján a következő üzenet áll: „Egy külső technikai szolgáltatónál, az Apple alkalmazásboltjánál történt technikai hiba miatt az elmúlt napokban több indokolatlan terhelés történt magyar ügyfelek számláin. Bankszektor szinten mindent megteszünk azért, hogy támogassuk az Apple-t abban, hogy minél előbb rendezni tudja a problémát. Az OTP Bank és az Apple közötti egyeztetések alapján várható, hogy az Apple napokon belül központilag visszatéríti a hibás terhelési tételeket. Türelmét és megértését köszönjük!”

A bank mobilbanki felületén az fogadja a felhasználókat, hogy: „Az Apple napokon belül visszatéríti a hibásan terhelt tételeket.” Az Erste Bank is üzent a honlapján, a szerint a pénzintézet saját hatáskörben megkezdte visszafizetni ügyfeleinknek a pénzt. Mint írják: az érintetteknek semmi teendőjük nincs, a téves tranzakciókat automatikusan törlik. A Raiffeisen tájékoztatása szerint a bank a héten a szolgáltató által időközben még vissza nem adott terheléseket is meg fogja téríteni. A Gránit Banknál pedig már meg is megtörtént az kártalanítás.