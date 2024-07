Kiosztották a Hazám-díjakat

Balogh Gyula;

Hazám-díj;

2024-07-02 12:01:00

Az elismerést idén 23. alkalommal adták át az egyik alapító, Kocsis András Sándor kertjében.

Vasárnap délelőtt 23. alkalommal (csak a Covid miatt maradt el egyszer) adták át a Hazám-díjat az egyik alapító, Kocsis András Sándor kertjében. A díjat Ördögh Szilveszter gondolata nyomán alapította meg a XXI. Század Társaság. A Hazám-díj célja az értékteremtő életművek elismerése. Rangját a kitüntetettek névsora adja. A Hazám-díj kuratóriuma: Bojár Gábor, Falus András, Für Anikó, Kocsis András Sándor, Magyar György, Péterfy Gergely, Pulai András. A díj tartalmazza Varga Imre József Attila-kisplasztikáját (ezek öntetése jelenti a legnagyobb költséget évente a szervezők számára), valamint a díjról szóló, Kass János által tervezett oklevelet.

A kuratórium számos jelölt közül az alábbi személyeknek ítélte a Hazám-díjat 2024-ben:

Csepeli György szociológus,

Dés László zeneszerző, előadóművész,

Fehér László festőművész,

Galkó Balázs színész, előadóművész,

Küllői Péter üzletember, építőmérnök,

Ludassy Mária filozófus

és Romsics Ignác történész.

Az ünnepségen Galkó Balázs, Lutter Imre szavalt és Jávori Ferenc Fegya zongorázott. A díjazottak laudációit Tunyogi László olvasta fel, akinek a 2020-tól elhangzott köszöntő szövegei a mostani ünnepre kötetben is megjelentek, beleértve a most vasárnap felolvasott friss laudációkat is, a kötetet a Pesti Kalligram adta ki. A könyvben a szerzőnek az Élet és Irodalom-ban megjelent szubjektív kiritikai írásai is szerepelnek Ex Libris Tunyogi László címmel. A kötet fotóit Fábián Évi készítette.