A miniszter közbelép

Dr. Dávid Ferenc;

Lázár János;home office;MÁV-VOLÁN;

2024-07-02 06:00:00

Lázár János építési és közlekedési miniszter friss határozatának értelmében nem lehet otthonról dolgozni 2024. július 1-től a MÁV-Volán-csoport munkavállalóinak. A home office betiltása mellett Lázár János utasította a MÁV Zrt. vezérigazgatóját a határozat érvényesítésére, ami egyben július 1-jei hatállyal kiterjed az otthoni munkavégzésre irányuló szerződések, engedélyek, egyéb felhatalmazások vagy megállapodások megszüntetésére is. A miniszter tehát nem félre, hanem közbelépett.

2023. december elsejétől dr. Mosóczi László személyében közös vezérigazgató, mellette egységes igazgatóság irányítja a MÁV-Start és a Volánbusz munkáját. Ezzel párhuzamosan a vasúti személyszállító vállalat és a Volánbusz eddigi igazgatóságainak egységesítésével létrejött a két cég új, immár azonos tagokból álló igazgatósága is, amelynek elnöke Barna Zsolt, tagjai pedig ifj. Chikán Attila, dr. Lantos István, Németh Lászlóné, dr. Sors László, Puskás András és Vida József lettek. Szintén azonos tagokat delegált az ÉKM a két vállalat felügyelőbizottságába, így mindkét testület elnöke Hegedüs Éva, tagjai pedig dr. Naszvadi György, illetve Dancsó József és Szarvas Ferenc. A MÁV–Volán-csoport egészének tevékenységét, a közlekedésfejlesztési stratégia végrehajtását továbbra is dr. Pafféri Zoltán, a MÁV Zrt. vezérigazgatója irányítja.

Azt persze nem tudom pontosan, hogy a vezető testületek összetétele változott-e tavaly december óta, azt viszont biztosan merem állítani, hogy a MÁV-Volán-csoportnak van vezérigazgatója, igazgatósága és felügyelő bizottsága. A cégcsoport tehát nem nevezhető gazdátlannak: minden testületi és felsővezetői vállalati pozíció betöltöttnek tekinthető. Olyan ismert nevek is fellelhetők a fenti felsorolásban, akik érdemi nagyvállalati vezetői gyakorlattal rendelkeznek és hosszú ideig első számú cégirányítóként tevékenykedtek. Tehát nem „nyeretlen kétévések”, hanem kipróbált szakemberek. Csupa döntésképes vezető!

A MÁV-Volán-csoportnál – álláspontom szerint nagyon helyesen – létezik érdekegyeztető fórum: tagjai az ott működő reprezentatív szakszervezetek és a munkáltató képviselői. Hivatalos neve is van az alakzatnak: Csoportszintű Érdekegyeztető Tanács (CsÉT). Tehát létezik formális érdekegyeztető szervezet a cégcsoporton belül, amely arra hivatott, hogy a munkáltató és a munkavállalók között levő kapcsolatok alakulását figyelemmel kísérje, az esetleg felmerült konfliktusokat békés úton rendezze, a munkavégzés körülményeire vonatkozó szabályokat (és azok változtatásait) megtárgyalja/megvitassa, és lehetőség szerint konszenzuson alapuló megállapodásokat kössön.

Az otthoni munkavégzés lehetőségének biztosítása és szabályrendszere hangsúlyosan olyan kérdéskör, amellyel a Csoportszintű Érdekegyeztető Tanácsnak foglalkoznia kell (kellett volna), hiszen sok száz (lehet, hogy több ezer) munkavállaló élet- és munkakörülményeit változtatja meg a szisztéma kivezetése, eltörlése. Ha ebben az esetben nincs lehetőség egyezségre, akkor általában úgyis a munkáltató szava dönt. A hírek nem említik, hogy a miniszteri döntést (ami egyértelműen hatáskör túllépés) megelőzte volna egyeztetés, konzultáció.

Az állami vállalatnak besorolt MÁV-Volán-csoport esetében a tulajdonos képviseletében a szakminiszter járhat el, de a munkáltatói jogköröket nem a minisztérium vagy a tárcavezető gyakorolja a cég nem vezető állású munkavállalói felett, hanem a vezérigazgató és vezető társai. Ezért aztán teljesen érthetetlen (és elfogadhatatlan), hogy a hiperaktív építésügyi és közlekedési miniszter átnyúl az Igazgatóság és a vezérigazgató feje felett (ezzel csorbítva hatáskörüket), és megkerülve a helyi intézményes érdekegyeztetés fórumát is – ezzel figyelmen kívül hagyva a munkavállalói képviseletek álláspontját – egy tollvonással megszünteti az otthoni munkavégzés gyakorlatát.

És még valami. Keserű szájízzel mondom: a szakminiszter családi élethelyzetekhez való viszonyát jól mutatja, hogy az intézkedés július 1. napjától hatályos. Az otthoni munkát végző édesanyák és édesapák eddig „félszemmel” a nyári vakációjukat töltő gyerekeikre is oda tudtak figyelni. Július első napjától ettől a szülői kontroll-lehetőségtől is megfosztották őket. Igen, tudom, a MÁV-Volán-csoport nem szociális intézmény, de azért „gyűszűnyi” empátia és emberség talán elvárható lenne. Talán sokan emlékeznek még a vezetői alkalmasságra vonatkozó, ősrégi hármas követelményre: Tiszta kéz, hideg fej, meleg szív! Na, ez is kiment a divatból.

A szerző közgazdász, a DK országgyűlési képviselője.