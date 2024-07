Gyurcsány Ferenc: Nem Gyurcsány a felelős a négy kétharmadért, hanem a felelősséget nem látó, azt elhárító ellenzéki pártok és pártvezetők sokasága

nepszava.hu;

Gyurcsány Ferenc;ellenzék;kétharmad;Demokratikus Koalíció;

2024-07-02 11:37:00

„A 2010-es kétharmadért valamekkora részben, mondjuk egyharmad részben felelős vagyok. De mi van akkor a másik tizenegy tizenketteddel? Merthogy ennyiről beszélünk” – fejtegette a DK elnöke.

„Gyurcsánynak köszönhetjük a négy kétharmadot. Ugye hallották már ezt? Sőt, talán maguk is ezt gondolják. Én is hallottam. Na, akkor álljunk neki ennek a kérdésnek ma” – kezdte egy kedden délelőtt megjelent videójában mondandóját a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke.

Gyurcsány Ferenc szerint kétségtelen, hogy a 2010-es kétharmadért ő maga is a felelős. Másodiknak Bajnai Gordont nevezte meg, aki korábban azt mondta, nem vesz részt abban a küzdelemben, ami a kormánypárt és a Fidesz között van, valamint arról is beszélt, Orbán Viktor éppúgy hazafi és demokrata, mint Mesterházy Attila. „Ezzel valójában Orbán Viktort a politikai küzdelemben a demokratikus politikai térbe helyezi. Nem szól, nem figyelmeztet, hogy baj is lehet belőle, mi több, ha úgy tetszik, azt mondja, hogy mindegy, hogy kire szavaztok” – vélekedett. A harmadik felelősnek az akkori kormánypártot, az Magyar Szocialista Pártot (MSZP), illetve annak miniszterelnök-jelöltjét, Mesterházy Attilát és elnökét, Lendvai Ildikót tartja.

A következő időpont 2014, amikor az LMP és a Jobbik akkori vezetője Schiffer András, illetve Vona Gábor okozta a kétharmadot. A Fidesszel szemben három nagy politikai tömörülés párt indult. Az első a legnagyobb, az MSZP, az Együtt, a DK, a Párbeszéd és a Liberálisok együtt majdnem 1,3 millió szavazót kaptak. A Jobbik több mint egymilliót, az LMP majdnem 270 ezret. Ők hárman messze többet kaptak, mint a Fidesz-KDNP, amely pártszövetség 2,2-2,3 milliót kapott. „Ha ők hárman együtt indultak volna, ha megértették volna, hogy csak így, valamilyen együttműködésben lehet megverni a Fideszt, akkor ad abszurdum nem a Fidesznek van kétharmada, hanem nekünk van jelentős többségünk, jó esetben kétharmadunk. De külön indultak. Nem azért, mert mi akartunk külön indulni” – magyarázta.

Így érkezünk el 2018-hoz. Gyurcsány Ferenc emlékeztetett, hogy a DK 61 helyen vonta vissza a jelöltjét, hogy utat engedjen az akkor támogatottabb párt támogatottabb jelöltjeinek, az MSZP-nek. „Mit tett a többi? Csaknem semmit. Budapesten összesen hat választókerületet veszítettünk el, mert az LMP két társelnöke, Szél Bernadett és Hadházy Ákos, illetve a Momentum elnökét akkor Fekete Győr Andrásnak hívják, nem volt hajlandó visszaléptetni saját, sokkal esélytelenebb jelöltjét” – közölte. Az ellenzéki politikus szerint ezért nem nyert Gy. Németh Erzsébet, Niedermüller Péter, vagy éppen Ara-Kovács Attila, akinek javára Baranyi Krisztina nem lépett vissza a VIII-IX. kerületben. – „Legyen világos: 2018-ban azért veszítettünk, mert az akkori LMP, az akkori Momentum és az akkori Jobbik nem volt hajlandó együttműködni a DK-val és az MSZP-vel. Ki volt akkor a hibás a harmadik kétharmadért? Nem a DK, nem a Gyurcsány” – fogalmazott.

A legutolsó állomás 2022, az pedig számára világos, hogy „hát ha valamiért, akkor 22-ért végképp nem én, ha úgy tetszik, nem Gyurcsány a hibás, a kétharmadért nem én vagyok a hibás.” Mint mondta, a választók tudták, hogy az együttműködésben ő, valamint a DK is jelen van, ami 2021. októberében akkora támogatást kap, hogy megelőzik a Fideszt. Hozzáfűzte, hogy „Márki-Zay Péter vezetésével én eltűnök, nem is látszom, nem azért nem jönnek az ellenzéki választók, mert ott vagyok, hanem másért, és újra Fidesz kétharmad van. A legnyugodtabban állíthatom, hogy ha valamiért, a 2022-es fideszes kétharmadért én egyáltalán nem vagyok felelős.”

Végezetül arról a kérdésről beszélt, mi igaz abból a felvetésből, miszerint ő volna a felelős a négy kétharmadért. „Azt nem mondhatom, hogy semmi, mert ez nem igaz. A 2010-es kétharmadért valamekkora részben, mondjuk egyharmad részben felelős vagyok. De mi van akkor a másik tizenegy tizenketteddel? Merthogy ennyiről beszélünk” – vélekedett. Kijelentette, azok az ellenzéki pártvezetők, pártok, a mögöttük állók a felelősek, akik nem értették meg, hogy csak erős, érdemi és belül is elfogadott együttműködéssel verhető meg, vagy legalábbis szorítható meg a Fidesz.

Megjegyezte, hogy a DK mindvégig ezt képviselte, éppen ezért „nem Gyurcsány a felelős a négy kétharmadért, hanem a felelősséget nem látó, azt elhárító ellenzéki pártok és pártvezetők sokasága rajtunk kívül”. Kifejtette, szerinte az ellenzéki pártvezetők felelősségelhárítása miatt épült meg ez a hamis mítosz. „Azt mondtam, hogy bele fogunk ebbe majd állni, hogy értsék, errefele nincsen kiút. A »Gyurcsány a felelős a négy kétharmadért is« ilyen bűnbakképzés, ilyen álmagyarázat, ilyen menekülésnek az eredménye. De soha nem leszünk előrébb, hogyha ezekkel nem küzdünk meg. Küzdjünk meg és nézzenek szembe önmagukkal azok, akik tényleg felelősek a négy fideszes kétharmadért! Küzdelemre fel! Küzdjetek meg magatokkal, mi meg megküzdünk nemcsak magunkért, hanem az országért is” – zárta mondandóját a korábbi miniszterelnök.