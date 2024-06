Gyurcsány Ferenc: Nincs kisebb ambíciónk annál, mint hogy győzzön az, amit mi képviselünk

nepszava.hu;

baloldal;Gyurcsány Ferenc;ellenzék;Demokratikus Koalíció;

2024-06-28 12:19:00

Azt hangoztatta, megküzdenek azokkal, akik mocskot hordanak feléjük.

„Nincs kisebb ambíciónk annál....messze nem csak az, hogy túléljük, és messze nem csak a DK, hanem hogy győzzön az a típusú normalitás, az a típusú tisztességesség, az a típusú hazafiasság, amit mi képviselünk” - közölte egy péntek délelőtt megjelent videójában a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke.

Gyurcsány Ferenc ebben felidézte, hogy háromszor kellett nagy, súlyos politikai döntést hoznia élete során. Először akkor, amikor Medgyessy Péter főtanácsadója volt, és anélkül, hogy vele egyeztetett volna, egy késő esti kisebb társaságban lévő beszélgetés végén bejelentette, hogy behívja a kormányba. „De hát mi erről nem beszéltünk, gondoltam magamban. Hát kész helyzet elé állított. Hazamentem azzal, hogy akartam is, meg nem is, de az nem volt rendben, hogy ő döntötte el helyettem. Egy fél éjszakát járkáltam föl meg alá, hogy mi is itt a helyes magatartás. Lehet, hogy jó a döntés, de mégiscsak ő döntött helyettem” - idézte fel.

A második ilyen alkalom 2010-2011 derekán volt, amikor eldöntötték, hogy megalakítják a DK-t. Megjegyezte, akkor is voltak vitáik, amik egy része arról szólt, hogy kell-e foglalkozni azzal a sok „mocsokkal”, ami akkora már felgyülemlett. Akkor az a döntés született, hogy ez megoldódik magától.

„Most ez a harmadik pillanat, amikor el kellett dönteni, hogy mit csinálunk, és most harmadszor lényegében arról is kellett dönteni, hogy nem lehet csak félig dönteni. Ha beszálltunk 2010-ben, 2011-ben, akkor kár volt abba az illúziónak a hibájába esni, hogy majd megoldódnak maguktól, majd elpárolog a mocsok. Bele kell állni” - fogalmazott az ellenzéki politikus, megjegyezve, hogy ez valójában két döntés. „Az egyik döntés, hogy ebben nekünk is változni kell, és meg kell ezért küzdeni. Kettő, hogy azokkal is megküzdünk, akik ezt a mocskot napról napra idehordják. Ez nyilván egy másik politikai magatartás, karakter és tartalom. De meghoztuk ezt a döntést”.

Később azt mondta, végig azt üzenték az Orbánnal szemben álló ellenzéknek, hogy nagyobb esélyük van, amennyiben összedolgoznak. „Ez az ellenzék nem értette meg. Nézzék meg, hogy hova jutottak az ellenzék pártjai és vezetői az elmúlt tíz évben. Nemcsak, hogy a pártok nem dolgoztak együtt, de minden párt még belül is széjjel esett” - fejtegette. A DK-nak üzenve azt mondta, hogy folytatják, s nem csak túlélni akarják, mivel ez a történet arról szól, hogy győznek-e.

„Nem a DK, hanem Magyarországnak az a fele, amelyik szembemegy mindazzal a hazugsággal, mindazzal a mérgezettséggel, fertőzöttséggel, amit Orbán teremtett ebben az országban” - fogalmazott Gyurcsány Ferenc kitérve arra is, hogy „ja, és hát akkor megjött a döntés hozzá, hogy akkor megküzdünk érte (...) Önök meg mi.”