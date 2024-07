Vona Gábor átmeneti visszavonulást javasol Gyurcsány Ferencnek, Schiffer András szerint nácizást kapott a DK-tól 2014-ben, ha szóba állt a Jobbik akkori elnökével

nepszava.hu;

ellenzék;Schiffer András;Vona Gábor;Hadházy Ákos;

2024-07-02 13:17:00

Hadházy Ákos közölte, minden baj forrása a politikában a következménytelenség és mindannyian felelősek azért, ami ebben az országban történik – igaz, eltérő mértékben.

„Kedves Fletó! Nem lenne sportértéke felhánytorgatni, kinek a kormányzását követte az első és mindent meghatározó kétharmad, kinek a pártelnöke uszított a 2010-es kampányban a »kispártok« ellen” – írta egy keddi bejegyzésben az LMP korábbi vezetője.

Schiffer András azt követően reagált, hogy – mint mi is hírt adtunk róla – Gyurcsány Ferenc szerint neki is köszönhető, hogy 2014-ben kétharmaddal nyert a Fidesz.

A korábbi ellenzéki politikus szerint jóllehet, ha az LMP mellett az MDF is bent van, nincsen fideszes kétharmad. Hozzáfűzte, „azt is hagyjuk, milyen fényes sikert aratott ez az összefogás-projekt, amit még mindig nem bírsz elengedni, legutóbb 2022. tavaszán, no meg – igaz, kicsiben – néhány hete is.”

Egy valamire azonban mindenképpen szeretné felhívni a Demokratikus Koalíció (DK) elnökének figyelmét: „ha én 2014-ben akár csak szóba álltam Vona Gáborral, vagy Novák Előddel, olyan nácizást kaptam Tőled is, kedves feleségedtől is és a szóvivődtől is, hogy a fal adta a másikat. Most pedig, ha jól értem, Vonát és engem hibáztatsz azért, hogy 2014-ben nem volt összefogás az MSZP/DK, az LMP és a Jobbik között? Miről beszélsz? Szerintem fuss neki még egyszer!” – zárta sorait Schiffer András, odabiggyesztve egy sírva nevetős szmájlit.

„Tisztelt Gyurcsány Ferenc Elnök Úr! Megértem, hogy nem mondott le. Sokat dolgozott a pártjáért. Megérdemli ezt az elnökséget. A DK ön nélkül tényleg nem létezik” – utóbbit már a Jobbik korábbi vezetője írta. Vona Gábor – aki jelenleg a Második Reformkor elnöke – megjegyezte, „a DK-n kívül a másik csapat, ami ön nélkül nem létezik: a NER. Olyan ön Orbán Viktornak, mint Orbán Viktor önnek. Garancia a politikai túlélésre.”

Éppen ezért azt javasolta Gyurcsány Ferencnek, hogy vonuljon vissza öt évre, mint ahogy azt ő tette 2018-ban. Mindezt azért, hogy végiggondolja, miért a korábbi miniszterelnök szerepel mindig a Fidesz plakátjain. Emellett egyszer hagynia kellene az ellenzéknek, hogy nélküle is megpróbálhassa. „Aztán, ha így sem sikerül, akkor folytassa! Akkor áradjon a DK! Akkor igaza van, és tényleg nem ön az akadály. De engedje meg, hogy egyszer megpróbálja az ország. Hátha mégis…” – zárta sorait, intenzív nyarat kívánva a korábbi miniszterelnöknek.

Gyurcsány Ferenc Hadházy Ákost is megemlítette, mivel 2018-ban ő volt az LMP egyik társelnöke. Utóbbi párt pedig nem volt hajlandó visszaléptetni saját, esélytelenebb jelöltjeit. A független országgyűlési képviselő szerint a DK elnöke provokatív céllal nevezte meg őt. Jelezte, hogy ő 2018-ban lemondott a vesztes választás után és vállalta a felelősséget. Kifogásolta, hogy minden baj forrása a politikában a következménytelenség és mindannyian felelősek azért, ami ebben az országban történik – igaz, eltérő mértékben. Hadházy Ákos szerint méretes hazugság, hogy az LMP és a Jobbik miatt hiúsult meg a koordináció.

„Az is minimum tévedés, ha a következő két évben megint az összefogás/nem összefogás témáján pörgünk. Hiszen sok bizonyítékunk van arra, mi a megoldás erre a dilemmára. Zugló, Ferencváros, Józsefváros és a Hegyvidék is megmutatta már: az ellenzéki együttműködés alapvető fontosságú. Viszont ha az összefogás azt jelenti, hogy minden, sokszorosan kompromittálódott politikust pozícióban kell tartani, az valójában a rendszert fogja életben tartani. Együttműködés mindenképp, »összefogást« soha többé!” – vélekedett.