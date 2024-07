Az amerikai nagykövet üdvözölte Orbán Viktor kijevi látogatását

Üdvözöljük Orbán Viktor miniszterelnök utazását Kijevbe, hogy felvegye a kapcsolatot az ukrán vezetéssel. Előrelépés – írta David Pressman amerikai nagykövet az X-en.

Mint ismert, az amerikai diplomata több ízben bírálta már az Orbán-kormányt azért, mert túl szoros kapcsolatot ápol Oroszországgal az orosz-ukrán háború közepette is.

A mostani látogatásra egy nappal azt követően került sor, hogy Magyarország átvette az Európai Unió soros elnökségét. Ezt megelőzően Orbán Viktor egyedüli uniós vezetőként semmilyen kétoldalú találkozót nem tartott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Sajtóértesülések szerint a mostani tárgyalásra sem teljesen önszántából, hanem uniós nyomásra ment el, főként Giorgia Meloni olasz miniszterelnöknek és Emmanuel Macron francia elnöknek sikerült meggyőznie.

