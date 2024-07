Egy osztrák szakszervezeti vezető szerint a magyar légiforgalmi irányítás miatt Európa-szerte késnek a repülőgépek

Á. B.;

repülőtér;légiközlekedés;légiirányítás;

2024-07-02 19:29:00

Daniel Liebhart arra kérte az Orbán-kormányt, hogy jobban becsülje meg az ő Budapesten dolgozó kollégáit.

Az európai légiközlekedésben megszaporodott késések egyik fő oka a HungaroControl - közölte az egyik osztrák szakszervezet légiközlekedési osztályának vezetője

Daniel Liebhart – idézte az rtl.hu – a magyar uniós elnökség alkalmából arra kérte az Orbán- kormányt, biztosítson jobb munkakörülményeket a HungaroControl légiforgalmi irányítóinak, mivel budapesti kollégái olyan szintű terhelés alatt állnak, hogy az hatással van az európai légtérben tapasztalható késésekre.

„Támogatjuk magyar kollégáinkat, és felszólítjuk a magyar kormányt, hogy ne állítson további akadályokat a társadalmi párbeszéd útjába. A magyar kormány negatív hozzáállása a szakszervezetekkel és a munkavállalókkal folytatott szociális párbeszéddel szemben, valamint a különböző jogszabályi intézkedések miatt az elmúlt években folyamatosan romlottak a kollégák munkakörülményei Magyarországon. A magyar munkatársaink egy mérgező vállalati környezetben dolgoznak, ami miatt egyre többen hagyják el nemcsak a HungaroControlt, hanem akár az országot is. Az állami légiforgalmi irányítás nem képes megfelelni a munkaerő minimális elvárásainak a szociális színvonal és a fizetés terén” - fogalmazott Daniel Liebhart, aki maga is légi irányítóként dolgozik az Austro Controlnál.

Úgy véli, emiatt egyre többen hagyják el nem csak a HungaroControlt, hanem akár Magyarországot is. Kijelentette, a magyar állami légiforgalmi irányítás nem képes megfelelni a munkaerő minimális elvárásainak a szociális színvonal és a fizetés terén. Hozzátette, az európai légiforgalmi irányítók tudásuknak lehető legjobban megfelelve próbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy megbirkózzanak a nagy forgalommal, azonban a közlekedésben több szűk keresztmetszet is van, amit nem utolsósorban a magyar légiirányításnál tapasztalt létszámhiány okoz. A HungaroControl tehát még az európai járatok késésében is vezető szerepet játszik - magyarázta.

Kifejtette, hogy a magyar légtérben megnövekedett kapacitáshiány pedig egyre tovább növeli a környező országok légiirányító rendszereire nehezedő nyomást és a helyzet csak romlani fog, mivel az egyik fő útvonal Ausztriából Görögországba és Törökországba Magyarországon keresztül vezet.