Szolgálaton kívül is ráparancsolhatja a katonákra az egyenruhát a honvédelmi miniszter

Á. B.;

Magyar Honvédség;egyenruha;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;

2024-07-03 16:45:00

Hivatalos indok nincsen, csak tippek, hogy miért született a döntés.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021-es törvény módosításának értelmében július 1-től Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egyedi döntéssel elrendelheti, hogy a katonák szolgálati időn kívül, munkába járás közben is egyenruhát viseljenek - írja a Telex.

A portálnak nincsen arra vonatkozó információja, hogy született egy már ilyen döntés, azonban egyik olvasójuk azt írta, hogy a 11. Páncélozott Hajdúdandárnál már elrendelték, hogy egyenruhába járjanak be dolgozni a katonák. Egyik forrásuk úgy fogalmazott, hogy „eddig is volt, aki abban járt haza, most majd mindenki abban fog”, de olyan is akadt, aki még nem is hallott az intézkedésről.

Az ügyben keresték a Honvédelmi Minisztériumot is, de nem érkezett reakció a cikk megjelenéséig.

Egy másik törvénytervezetben azt is szabályoznák, kik és milyen esetekben viselhetnek katonai egyenruhát. A honvédeken kívül a nyugállományúak és a honvédelmi szolgálati juttatásban részesülők ugyancsak felvehetik az egyenruhát, már amennyiben a honvédelem érdekében végeznek tevékenységet. Utóbbi esetekben a szolgálaton kívüli állománynak, az önkéntes tartalékosnak és a rendvédelmi szerv tagjainak ugyancsak engedélyezhető az egyenruha-viselés. Emellett műveleti területen illetve gyakorlatokon a köztársasági elnök, bizonyos politikai vagy éppen szakmai felsővezetők ugyancsak hordhatnak egyenruhát. Mindenki másnak tilos a Magyar Honvédségnél rendszeresített egyenruha, vagy olyan ruházat viselése, ami azzal összetéveszthető.

A Telex cikkében megjegyzi, hogy a módosítás indoka nem ismert, ám a legkézenfekvőbb magyarázat az, hogy a kormány így akarja népszerűsíteni a katonai pályát.

Korábban egyébként mi is hírt adtunk róla, hogy július első napjától hatályba lépett a honvédség jogállását meghatározó új kormányrendelet, amivel tökéletesen fék és ellensúly nélkülivé vált a kormány, illetve Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hatalma a hadsereg felett.