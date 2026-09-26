Kötelező iskolai egyenruháról szóló rendelet borzolja Romániában az amúgy is forrongó kedélyeket

Az egyenlőtlenségek, a tanulók közötti diszkrimináció felszámolását és a bullying visszaszorítását akarja elérni a román parlament az iskolai egyenruha kötelezővé tételével, a diákok fekete ruhás tüntetéssel akarnak tiltakozni. A tanári, szakértői, szülői vélemények ugyan megoszlanak, de abban egyetértés uralkodik, hogy a fennálló problémákat nem az egyenruha fogja megoldani.