Az egyenlőtlenségek, a tanulók közötti diszkrimináció felszámolását és a bullying visszaszorítását akarja elérni a román parlament az iskolai egyenruha kötelezővé tételével, a diákok fekete ruhás tüntetéssel akarnak tiltakozni. A tanári, szakértői, szülői vélemények ugyan megoszlanak, de abban egyetértés uralkodik, hogy a fennálló problémákat nem az egyenruha fogja megoldani.
A leendő honvédelmi miniszter támogatja a celebkatonák, így Bárdosi Sándor leszerelését is.
Egy szemfülés gimnazista vette észre, hogy a férfi jelvényén nincs azonosítószám.
Az iskolakezdés utáltatta meg velem az őszt. Nálunk is, mint mindenkinél, augusztus utolsó két hetében ütötte fel a fejét a járvány.
Hivatalos indok nincsen, csak tippek, hogy miért született a döntés.
A háborús veszélyhelyzetre hivatkozva változtattak az erről szóló szabályozáson.
Legyen valaki rendőr, katona vagy olimpiai versenyző, a megjelenésében a ruha is meghatározó. Milyen funkciói lehetnek az egységes ruhának, s miért fontos ez? Erre is válaszolt Aranyosi Zsuzsanna ruhatervező és Lakatos Márk stylist.
Vagy jobb minőségű egyenruhát kér a VOLÁNBUSZ egyik szakszervezete, vagy nagyobb szabadságot az öltözködésben.
Májusban több ezer farmert vett, augusztusban ennél is nagyobb ruhabeszerzésről döntött a vasúti társaság.
Több ezer új farmerdzsekit, nadrágot, férfi és női ruhát vásárol a vasúttársaság, a közbeszerzést most is a MÁV tenderein taroló Pro-Team vitte el.
Áprilisban a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltóság háromtagú felügyelő bizottsága szabálytalanságokat tárt fel a szervezetnél. Éppen akkor, amikor a korábbi vezető távozott, és egy megbízott vezető vette át a tűzoltóság irányítását. A szoljon.hu szerint egy névtelen bejelentés érkezett.
Többek között bordó sapkát kaptak a Készenléti Rendőrség tagjai azt követően, hogy belügyminisztériumi rendelet nyomán változott egyenruhájuk - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata csütörtökön a rendőrség honlapján.