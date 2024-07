Tegnap kora reggel bedrogozva fogták el a rendőrök a férfit, aki aztán este halálos balesetet okozott az Árpád hídon

P. L.;

2024-07-04 12:07:00

Nem tudták akkor őrizetbe venni.

Sajtótájékoztatót tartott a rendőrség a tegnap késő este történt Árpád hídi halálos autóbaleset ügyében. Csécsi Soma szóvivő ezen egyebek közt elmondta, hogy a halálos balesetet okozó férfira szerdán kora reggel már kihívták a rendőröket, mert be volt drogozva, zavartan viselkedett.

A férfinél a rendőrök meg is találták a kábítószergyanús anyagot, emiatt előállították, és a gyorsteszt kimutatta, hogy kábítószert fogyasztott. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki csekély mennyiségre elkövetett kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt. A bűncselekmény elkövetését elismerte, de vallomást nem tett.

„Tekintettel arra, hogy ekkor az őrizetbe vétel feltételei nem álltak fenn, a férfit szabadon bocsátottuk”

– mondta a szóvivő a hvg.hu tudósítása szerint.

Este aztán a férfi a III. kerületi Tavasz utcában ellopott egy taxit, amivel nem sokkal később a halálos balesetet okozta. Az autó sofőrje nyitott ajtókkal parkolt, dohányzott. Az elkövető a taxis figyelmetlenségét kihasználva bepattant a kocsiba, amit rövid dulakodás követett, a taxis nő megpróbálta nyitva tartani az ajtót, de nem sikerült, a férfi elhajtott a helyszínről.

A tolvaj az Árpád híd Vörösvári úti lehajtóján felhajtott az átkelőre, ahol hamarosan össze is ütközött egy szürke Hyundaijal, de ezt a balesetet még anyagi kárral megúszták az érintettek, senki sem sérült meg. A férfi meg sem állt, tovább hajtott Pest felé, s a Margit-szigeti lehajtó közelében történt a halálos baleset, amikor is a tolvaj összeütközött egy Suzukival, amelybe ezután hátulról egy mögötte érkező taxi is belecsapódott.

Ebben a karambolban az ellopott taxit vezető 43 éves férfi, valamint a Suzuki 34 éves férfi sofőrje és annak 32 éves női utasa a helyszínen meghalt. A másik taxiban négyen ültek, ők megsérültek, kórházba vitték őket.

Csécsi Soma tájékoztatása szerint a rendőrség halálos közúti baleset gondatlan okozása és jármű önkényes elvétele miatt indított büntetőeljárást, továbbá szakértők bevonásával vizsgálja, hogy az ámokfutó a halálos baleset előtt is drogozott-e, s hogy mekkora sebességgel hajtott.