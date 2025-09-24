Tragédia az Árpád hídon: meghosszabbítaná az ügyészség a balesetet okozó sofőr letartóztatását

A vádhatóság álláspontja szerint a 33 éves férfi szabadlábon hagyása esetén nem biztosítható az, hogy egy újabb személyi sérüléssel járó közúti baleset ne okozzon.