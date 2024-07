Vidnyánszky Attila több mint egymilliárd forintos támogatásból viszi filmre Móricz Zsigmond Úri muriját

M.A.;

2024-07-04 14:18:00

A tervek szerint 2026 tavaszán láthatja majd a közönség az Úri muri, megazisten! című alkotást.

A Filmintézet Filmszakmai Döntőbizottsága 1,054 milliárd forint támogatást szavazott meg a Vidnyánszky Attila rendezésében, Csáky Attila producer irányításával készülő Úri muri, megazisten! című filmdrámára – közölte a Nemzeti Filmintézet a honlapján.

„Móricz Zsigmond Úri muri című regénye a 20. századi magyar szépirodalom egyik kiemelkedő alkotása, amely olyan erővel ragad meg egy alföldi sorstragédiát, hogy közben a magyar életérzés ma is feszítő ellentmondásait is képes összetetten bemutatni. Móricz prózájának egyik legfőbb erénye, hogy miközben kíméletlenül ostorozza sajátjait, szeretve látja és láttatja szereplőit, akiknek emberi esendőségeit, szenvedélyeit és a magyar föld iránti elfogultságukat számunkra is átélhető módon ábrázolja” – hangsúlyozta Vidnyánszky Attila. Hozzátette,

bár a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban 2008-ban nagyszerű szereposztással színre vihette az Úri murit, régóta foglalkoztatja a megfilmesítés gondolata.

„Móricz debreceni és pusztai helyszínei, szereplőinek elevensége, regényének központi dilemmái előhívják belőlem a mozgóképi megfogalmazás igényét” – fogalmazott.

Vidnyánszky közölte, Csáky Attilával egy Móricz Zsigmond művészi teljesítményéhez méltó, nagyszabású magyar mozifilm elkészítésén dolgoznak. „Mások mellett olyan remek színészek lesznek az alkotótársaink, mint Trill Zsolt, Szarvas József, Schnell Ádám, Berettyán Nándor, Berettyán Sándor, Martos Hanga, Szűcs Nelli, Tarpai Viktória, Varga József, Kristán Attila, Herczegh Péter, Rácz József” – tette hozzá.

Csáky Attila producer kiemelte, „Móricz Zsigmond a cívis öntudat és a hortobágyi szabadságérzet, a hagyománytisztelet és a megújulás vágya közötti feszültségtérbe helyezi ma is érvényes történetét. Azért is hat az Úri muri a mai olvasóra is, mert létállapotunk a 21. században sem sokat változott. Vidnyánszky Attila művészi vezetésével azon fogunk dolgozni, hogy ez az érzület megjelenjen a filmvásznon is”.

A filmet a tervek szerint 2026 tavaszán láthatja majd a közönség.

A Filmintézet Filmszakmai Döntőbizottsága a Blue Heron című kanadai-magyar koprodukció gyártására is támogatást szavazott meg, a film – mely egy elsőgenerációs bevándorló család történetét meséli el – 29,8 millió forintot kap.