Megszólalt az Európai Tanács elnöke, Charles Michel szerint Orbán Viktor nem tárgyalhat az EU nevében Vlagyimir Putyinnal

Az Európai Unió soros elnökségének nincs felhatalmazása arra, hogy az EU nevében kapcsolatba lépjen Oroszországgal – írta Charles Michel, az Európai Tanács elnöke z X-en, az egykori Twitteren. A belga politikus posztjában arra a hírre reagált, amely szerint Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Moszkvába látogat, mindössze három nappal azután, hogy Kijevben találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Amint arról lapunk is beszámolt, Panyi Szabolcs, a VSquare munkatársa nyugati és közép-kelet-európai diplomáciai forrásaira hivatkozva azt írta, hogy a magyar kormányfő vezette küldöttségében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is helyet kap. Nem mellesleg Szijjártó még kedden felhívta az orosz kollégáját, Szergej Lavrovot, hogy méltassák a magyar-orosz kapcsolatokat és megállapítsák, Ukrajnának feltétel nélkül garanciákat kell adnia a területén élő kisebbségek jogainak a biztosítására.

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.



The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine.