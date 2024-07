Drámai leckét kaptak magyar valóságból a szentesi gimnazisták

Králik Emese;

iskola;Szentes;tankerület;drámatagozat;

2024-07-07 14:52:00

Májusban levelet kaptak a szentesi Horváth Mihály Gimnázium (HMG) dráma tagozatos diákjainak szülei. Ebben az állt, hogy 25 év után vált az iskola, szeptembertől a budapesti Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium (KIMI) helyett helyi, a zeneoktatásban jeleskedő Lajtha László művészeti iskolára bízzák a tagozatot. A döntés ellen olyan ismert egykori szentesi diákok emeltek szót, mint Zsédenyi Adrienn vagy Náray Erika, de csendes kiállással is igyekeztek felhívni a figyelmet az ügyre. Úgy tűnik, hiába. Lassan, de biztosan meglesz a tankerület akarata.

A dráma tagozat 46 éve működik a szentesi gimnáziumban. Az eddigi gyakorlat szerint az oda beiratkozott tanulók automatikusan jelentkeztek a KIMI délután tartott tandíjas képzésére, melyhez a KIMI a gimnáziumban bérelt egy helyiséget. A délelőtti gimnáziumi drámaképzéshez és a délutáni művészeti képzéshez kapcsolódó órákat ugyanazon helyi pedagógusok tartották. Ahhoz, hogy kívülálló megértse, mit jelent a városnak a tagozat, az iskola, kicsit messzebbre kell nézni. A nagynevű fővárosi Fazekas gimnáziumnak még csak a helye volt meg, amikor Szentesen már gimnázium működött. A helyi, magukat felszabadított parasztok hozták létre a saját felemelkedésük elősegítésére, ez a tradíció adja a HMG szabad szellemiségét. Ha másról egyre kevésbé, legalább a dráma tagozatról még országszerte ismert a város neve, a lokálpatrióták büszkék erre a „szentesikumra”.

Nem barátkoznak

A tagozat, amely mindig a kreatív, önmagukért tenni képes, gondolkodó fiatalok szellemi műhelye volt, évtizedek óta tartó küzd az életben maradásért. Tulajdonképpen azóta, hogy az intézmény fenntartása az önkormányzattól – amely, hiszen mégiscsak zömmel helyi gyerekek járnak ebbe az iskolába, azóta is figyelemmel kíséri a működését – a megyéhez került.

„A drámatanárok közül pont a legnagyobb nevek távoztak. Több mint egy éve elment az a médiatanár, aki a tankönyv és a tárgy fejlesztésében vett részt, azóta óraadó jár oktatni”

– tárja elénk egy szentesi házaspár. Pesti Sarolta és Barát Endre lánya idén érettségizett a HMG-ben. Ők is oda jártak, a férfi édesapja is, mindannyian életük végéig szívükön viselik az iskola sorsát. A lányuk két évet tanult az irodalom–dráma–média tagozaton, osztályváltást követően is a KIMI diákja maradt, részt vett a délutáni diákszínpadi foglalkozásokon.

A drámais szülők írásban kérdezték a tankerületet. Ugyan érkezett onnan reakció, de ebben nem a kérdéseikre kaptak választ. Inkább egy általános „mindenki nyugodjon meg, minden rendben lesz” típusú levél volt, közölte lapunk érdeklődésére a szülői beadvány egyik megfogalmazója, Tóth Anett Ágnes. Bár a drámais diákok jelentős része a két választható művészeti iskola közül a KIMI-be iratkozott be, tudomásuk szerint a tankerület felmondta a gimnáziumi terembérleti szerződést a KIMI-vel. A szülők nagyon bíznak abban, hogy a tankerületi felbuzdulás ellenére az új tanév komoly változást nem hoz a tagozat életében. Mint ahogy abban is, tette hozzá, hogy nem alakul ki a város és az iskolafenntartó között egy állóháború.

Utóbbi egyelőre kérdéses, és a szándék a jelek szerint tanintézményi oldalról hiányzik. Szabó Zoltán Ferenc polgármester a soros testületi ülésen példaként felhozta, hogy míg a többi szentesi középiskolát fenntartó szakképzési centrumokkal „briliáns az önkormányzat kapcsolata”, a tankerülettel és a gimnáziummal valahogy nem sikerül szót érteni. De mintha a gimi sem keresné a közös pontokat a várossal. Szentesnek nincs állandó, saját színtársulata, van viszont egy meseszép színházterme. A tagozat mégsem él a lehetőséggel, pedig lehetne ott egy messze földön híres diákszínpad, próbahely, panaszolták lapunknak érintettek.

Ezerforintos indok

A téma a parlamentet is megjárta, szakmányban tartotta a sajtótájékoztatókat mind az ellenzéki vezetésű önkormányzat, mind a Fidesz helyi és országos politikusai, utóbbiak közben mindig kihangsúlyozták, hogy szerintük a baloldalnak nem kellene politikát csinálni az ügyből. Csakhogy nehéz lenne teljes egészében kivonni ezt a vonalat a történetből. A gimnázium igazgatója, Sipos Kitti Lídia fideszes kompenzációs listáról ülhet be októbertől a szentesi testületbe. A tankerületi igazgató, Miklós Anikó ugyan politikusként eddig nem vállalt szerepet, a pártszimpátiáját sosem rejtette véka alá, a 2019-es önkormányzati választás előtt, akkor még iskolaigazgatóként, videóüzenetben fideszes aspiránst ajánlott a hódmezővásárhelyiek figyelmébe.

Egyébként pedig, szúrtak oda még egyet Szentesnek fideszes oldalról, miért most kapkodnak, az önkormányzat március óta tud az átalakulásról.

Ahogy mondani szokás az ilyen helyzetekre, éppenséggel tudták, csak nem sejtették. A polgármester a testületi ülésen emlékeztetett, hogy a tankerület tavasszal puszta tájékoztatást küldött, amely olyan volt, mint az általában éjfél után tárgyalt parlamenti salátatörvények: szerepelt az írásban tucatnyi pozitívum, meg egy félmondat, hogy a Lajthának lesz egy új telephelye a HMG-ben. Nem érti, miért kellett volna ez ellen ágálni a városnak, főleg, hogy a tájékoztatóban az irodalom, dráma szavak véletlenül sem jelentek meg, csitította a kedélyeket.

„A változások a délelőtti drámaképzést nem érintik, az eddigiekkel azonos módon és feltételekkel valósul meg a jövőben is az oktatás. A délutáni művészeti képzést a következő tanévtől a helyi Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola látja el azokkal a pedagógusokkal, akik úgy döntöttek, hogy ugyanazon feltételrendszer mellett, azonban még inkább olyan lehetőségeket teremtve, ahol a tanulók egyéni fejlődése biztosított, továbbra is magas szakmai szinten folytatják munkájukat. Továbbá mindez az eddigi tandíjjal szemben lényegesen alacsonyabb térítési díj ellenében tud megvalósulni a 2024/2025-ös tanévtől. A diákok nem észlelnek negatív változást” – írta lapunknak a tankerületi igazgató. A tandíj valóban kedvezőbb lesz, információink szerint a KIMI-nek havonta fejenként 2000 forint körüli összeget fizetett a négy évfolyamra járó összesen 100-120 drámais diák, a Lajthában 600 és 1700 forint között lesz a tarifa.

Álságos indok a tandíjat felhozni, reagáltak erre a szülők lapunknak, hiszen az osztálykirándulásra, a szalagavatóra szánt pénz beszedése esetén érdekes módon nem jellemző a vezetőségre ez a fajta szociális érzékenység.

Állítólag voltak panaszok a KIMI ellen. A megkérdezettek ezekről nem hallottak, pedig, érveltek, nemrég volt a gimnáziumban egy paprikás hangulatú szülői értekezlet, ott, ha lettek volna kifogások, azok biztosan szóba kerültek volna.

Tégla kell a falba

Ha sem a tandíj, sem a nívó – hiszen nem lehet az egy rossz szellemi műhely, amelynek a fővárosi telephelyén olyan művészek kaptak a pályájukhoz alapokat, mint a Nemzetközi Emmy-díjas Gera Marina vagy a 2017-ben legjobb európai színésznőnek választott Borbély Alexandra – nem volt komolyan kifogás tárgya, a fenntartó személye lehet a válasz, próbáltuk megkeresni az okot. Abban, hogy ki kerüljön be a képzésbe, eddig a végső szót az alapítványi kézben lévő KIMI mondta ki. A HMG és a Lajtha egyaránt a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ intézménye. Azaz négy év múlva elballag az utolsó olyan diák is, akit még a KIMI felvételiztetett. Az lehet, fogalmazott Sarolta és Endre, hogy a szó szoros értelmében tényleg nem szűnik meg a tagozat, de szerintük az autoriter vezetés éppen az iskola lényegét jelentő szabadságot igyekszik kiirtani. „Az a céljuk, hogy a falba téglaként illeszthető polgárokat neveljenek. Röviden: nem akarnak a tagozatra olyan gyerekeket felvenni, mint a mi lányunk, aki ki mer állni önmagáért” – vélték a szülők.

Egyelőre nem tudni, hogy a délutáni órákat a Lajthában kik fogják tartani. A pedagógusokkal beszélgetve azt szűrhettük le, a KIMI-vel még jogviszonyban állnak, és a Lajthával nem biztos, hogy leszerződnek. A KIMI vezetése előbb türelmüket kérte, végül lapzártánkig nem sikerült egy alkalmas időpontot találni, hogy megismerjük az üggyel kapcsolatos nézeteiket. A szülők még mindig reménykednek, hogy a döntéshozók nyáron valahogy arcvesztés nélkül megpróbálnak visszatáncolni.