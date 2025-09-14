Legnehezebb próbáját állja ki az országos hírű szentesi drámatagozat, szavakkal hivatalosan nem, de tettekkel nagyon is el akarják sorvasztani

Elbocsátottak a tanév első napján egy tanárt. Gondolhatnánk, ez máshol is megesik, de a szentesi gimnázium drámatagozatán semmi nem történik meg csak úgy. Arra sincs válasz, három év alatt miért feleződött meg a beiratkozók száma, hová tűntek el osztályok. És ha ez még nem lenne elég, egy titokban rögzített hangfelvétel is felzaklatta a várost.