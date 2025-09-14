Elbocsátottak a tanév első napján egy tanárt. Gondolhatnánk, ez máshol is megesik, de a szentesi gimnázium drámatagozatán semmi nem történik meg csak úgy. Arra sincs válasz, három év alatt miért feleződött meg a beiratkozók száma, hová tűntek el osztályok. És ha ez még nem lenne elég, egy titokban rögzített hangfelvétel is felzaklatta a várost.
Az ülősztrájk miatt az igazgató egy időre az irodájában rekedt.
A szentesi Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatának tanulói végül a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnáziumba iratkoztak be. Helyük is lett, pedig előző igazgatójuk, az önkormányzati képviselővé választott Sipos Kitti Lídia jogtalan zárcserével is próbálkozott.
Májusban hidegzuhannyal felérő levelet küldtek a szentesi Horváth Mihály Gimnázium (HMG) dráma tagozatára járó diákok szüleinek. Ebben az állt, hogy 25 év után vált az iskola, szeptembertől a budapesti Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium (KIMI) helyett helyi, a zeneoktatásban jeleskedő Lajtha László művészeti iskolára bízzák a tagozatot. A döntés ellen olyan ismert egykori szentesi diákok emeltek szót, mint Zsédenyi Adrienn vagy Náray Erika, de csendes kiállással is igyekeztek felhívni a figyelmet az ügyre. Úgy tűnik, hiába. Lassan, de biztosan érvényesül a tankerület akarata.
„Az osztályfőnökünk is nagyon küzd. Az állásával szórakozik” – mondták a demonstráción a diákok.