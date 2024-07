Sorra érkeznek a reakciók Orbán Viktor moszkvai útjára, ma sem szerzett népszerűséget Magyarországnak

P. L.;

Hangsúlyozzák, hogy bár Magyarország látja el az EU soros elnökségét, Orbán Viktor nem képviseli az Európai Uniót.

Orbán Viktor Oroszországban van, Vlagyimir Putyinnal tárgyal ezekben a pillanatokban, azóta pedig folyamatosan érkeznek a reakciók különféle európai politikusoktól, akik ugyanakkor jellemzően nem pozitív felhangokkal emlegetik a miniszterelnök lépését. Korábban megírtuk, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt hangsúlyozta, hogy a kiengesztelés nem fogja Vlagyimir Putyint megállítani, egységre és elszántságra van szükség az igazságos és tartós békéhez. Josep Borrell, az EU külügyi főképviselője pedig közleményben hívta fel a figyelmet, hogy Orbán Viktor semmilyen felhatalmazást nem kapott az Európai Tanácstól arra, hogy a nevükben beszéljen, következésképpen nem az Európai Unió álláspontját képviseli.

Azóta számos egyéb reakció is érkezett. Donald Tusk lengyel miniszterelnök, az Európai Tanács korábbi elnöke Orbán Viktor azon kijelentésére reagált, mely szerint fontos eszköz kíván lenni ahhoz, hogy megtegyék az első lépést a béke felé. „A kérdés az, hogy ez az eszköz kinek a kezében van” - írta.

PM Orbán on his way to Moscow: “We will serve as an important tool in making the first step towards peace”. The question is in whose hands this tool is. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 5, 2024

Olaf Scholz német kancellár szintén az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: „Orbán Viktor magyar miniszterelnökként utazik Putyinhoz. Az Európai Tanácsot Charles Michel képviseli a külpolitikában. Az EU álláspontja világos, elítéljük az orosz agressziós háborút, Ukrajna számíthat a támogatásunkra.”

Viktor #Orbán reist als ungarischer Ministerpräsident zu Putin. Der Europäische Rat wird außenpolitisch von Charles Michel vertreten.



Die Haltung der EU ist sehr klar: Wir verurteilen den russischen Angriffskrieg. Die Ukraine kann sich auf unsere Unterstützung verlassen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 5, 2024

Tusknál és Scholznál jóval indulatosabban fogalmaztak Észtország és Litvánia vezetői. Kaja Kallas észt miniszterelnök, az Európai Unió kinevezett, de még meg nem választott külügyi főképviselője közölte: „Moszkvában Orbán Viktor semmilyen módon nem képviseli az EU-t vagy az EU álláspontját. Az EU-elnöki pozíciót kihasználva zűrzavart szít. Az EU egységes, Ukrajna mellett és az orosz agresszió ellen van” - írta.

In Moscow, Viktor Orbán in no way represents the EU or the EU’s positions. He is exploiting the EU presidency position to sow confusion.



The EU is united, clearly behind Ukraine and against Russian aggression. — Kaja Kallas (@kajakallas) July 5, 2024

Gitanas Nausėda, Litvánia elnöke is posztolt, ő azt írta, hogy Orbán Viktor moszkvai útja aláássa a magyar uniós elnökség hitelességét és ő is azt hangsúlyozta, hogy a magyar kormányfő semmilyen formában nem képviseli az EU-t. „Ha valóban békét keresel, nem fogsz kezet egy véres diktátorral, hanem minden erőfeszítésedet Ukrajna támogatására fordítod” - jelentette ki.

The unilateral decision by @PM_ViktorOrban to go to Moscow doesn't in any shape or form represent the #EU position. It also undermines the credibility of @HU24EU.



If you truly seek peace, you don't shake hands with a bloody dictator, you put all your efforts to support #Ukraine. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 5, 2024

Persze magával a tárgyalással önmagában nem lenne probléma, Karl Nehammer osztrák kancellár közvetítés céljából még 2022. április 11-én utazott Moszkvába, Emmanuel Macron francia elnök pedig közvetlenül a háború előtt, 2022. február 8-án tárgyalt az orosz fővárosban Vlagyimir Putyinnal és az ukrajnai invázió megindítása után is igyekezett fenntartani a kommunikációs csatornákat Moszkvával. Más kérdés, hogy Ausztria és Franciaország vezetői mindemellett nem az oroszbarát kirohanásokról és az uniós szankciók konstans vétőfenyegetéseiről ismertek a háború kitörése óta.

Karl Nehammer és Emmanuel Macron egyelőre nem kommentálta Orbán Viktor mai moszkvai útját.