Orbán Viktor moszkvai útja az Európai Bizottság budapesti kihelyezett ülését sodorta veszélybe

2024-07-05 15:16:00

Példa nélküli botrány lenne, ha elmaradna az uniós végrehajtó szerv látogatása az EU-soros elnökséget betöltő Magyarországra. Vlagyimir Putyin úgy tudja, a magyar kormányfő az EU álláspontját képviseli.

Valószínűleg élete legnagyobb diplomáciai botrányát okozza ezekben az órákban Orbán Viktor – írja a EUrológus arról, hogy az Európai Bizottság hagyományos péntek déli sajtótájékoztatóján Eric Mamer szóvivő kijelentette, a magyar miniszterelnök moszkvai látogatása megkérdőjelezi az Európai Bizottság közelgő látogatását Magyarországra.

Valamennyi elnökségi időszak kezdetét az egész Európai Bizottság ellátogat az adott EU-országba, és egy-két napos informális egyeztetést tartanak. A budapesti útra már meg is volt az időpont – éppen mára tervezték –, azonban ez mégsem vált hivatalossá, de ennek indokát nem közölték. Többen szervezési problémákra hivatkoztak, nem részletezve, valójában miről is van szó. Az EUrológusnak korábban egy magas rangú bizottsági tisztviselő azt mondta, hogy majd „nyár után” utazik a testület Budapestre. Ez vált most bizonytalanná. Ha elmarad, az példa nélküli az EU történetében.

– Természetesen egyértelmű, hogy Orbánnak nincs felhatalmazása az EU-nevében tárgyalni Putyinnal, de a szimbolika is egyértelmű, mivel erre az útra öt nappal az EU elnökségének átvétele után került sor – tette hozzá Mamer. Az EB-szóvivővel hasonló állásponton van Kaja Kallas, az Európai Unió kinevezett, de még meg nem választott kül- és biztonságpolitikai főképviselője, jelenlegi észt miniszterelnök, aki úgy fogalmazott: Moszkvában Orbán Viktor semmilyen módon nem képviseli az EU-t vagy az EU álláspontjait. Az EU-elnöki pozíciót kihasználva zűrzavart szít.

Olaf Scholz német kancellár is hangsúlyozta, hogy az Európai Tanácsot annak elnöke, Charles Michel képviseli a külpolitikában. – Az EU álláspontja világos: elítéljük az orosz agressziós háborút. Ukrajna számíthat a támogatásunkra – tette hozzá. Még világosabban fogalmazott Gitanas Nausėda, Litvánia elnöke, azt üzenve Orbán Viktornak: – Ha valóban békét keresel, nem fogsz kezet egy véres diktátorral, hanem minden erőfeszítésedet Ukrajna támogatására fordítod.

Azt, hogy a magyar kormányfő az orosz elnöknél tett látogatásáról közölt fotóin feltünteti a soros magyar EU-elnökség logóját is, valóban azt jelezheti:, Vlagyimir Putyin úgy tekint magyar vendégére, mint aki az EU álláspontját tolmácsolja. A lap emlékeztetett arra, hogy az uniós állam- és kormányfők leutóbbi csúcstalálkozóján Orbán Viktor által is elfogadott záródokumentum azt tartalmazza: „Az Európai Unió továbbra is elkötelezett amellett, hogy Oroszországot és annak vezetését maradéktalanul el kell számoltatni az Ukrajna elleni agressziós háború folytatása és a nemzetközi jog szerinti más legsúlyosabb bűncselekmények, valamint a háborúja által okozott hatalmas károk tekintetében.”