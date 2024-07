Orbán Viktor három kérdést tett fel Vlagyimir Putyinnak, az orosz elnök újra követelőzni kezdett

P. L.;

Moszkva;Orbán Viktor;Vlagyimir Putyin;

2024-07-05 16:49:00

A párbeszéd helyreállításának kísérleteként tekint Vlagyimir Putyin Orbán Viktor látogatására - erről az orosz elnök beszélt a magyar miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón Moszkvában.

Az orosz elnök elmondta, Oroszország és Magyarország között kölcsönös tisztelet és bizalom áll fenn, ez az együttműködés alapja. – Folytatják a munkát a Paksi Atomerőmű bővítése terén, az ötödik-hatodik blokk indítása lehetővé teszi a kapacitás kétszeresére növelését. Az új blokkok létrehozásánál csúcstechnológiát alkalmaznak - közölte, hozzátéve, biztosítják a fizikai biztonságot és a legkorszerűbb környezetvédelmi technológiákat.

Az aktuális nemzetközi kérdésekkel kapcsolatban az orosz elnök szerint „alapos, őszinte” megbeszélést tartottak. Tárgyaltak az orosz-ukrán háború rendezéséről, Vlagyimir Putyin elárulta, Orbán Viktor beszámolt neki a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott keddi kijevi találkozója konklúzióiról. Ami Oroszországot illeti, nyitott a diplomáciai tárgyalásokra, de a másik fél részéről azt hallja, hogy nincs szándék a kérdés megoldására - jelentette ki az orosz elnök, hozzátéve, „Ukrajna szponzorai” folytatják a kelet-európai ország kihasználását és áldozatot csinálnak belőle. A kijevi vezetés szerinte azért sem akarja a harcok leállítását, mert ebben az esetben vissza kell vonni a hadiállapotot, ha pedig visszavonják, akkor választásokat kell tartani, amelyet nem sikerült időben megtartaniuk. A most hatalmon lévő ukrán vezetők a jövendőbeli választást Vlagyimir Putyin szerint bizonyosan elveszítenék.

Az esetleges rendezési javaslatokról szólva az orosz vezető azt mondta, nem egyszerű tűzszünetre van szükség, amelyet szerinte Ukrajna arra használ majd, hogy átcsoportosítsa erőit és helyrehozza a helyzetét. Megismételte, hogy a konfliktus teljes és végleges lezárásának feltétele, hogy Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja megyéből Ukrajnának ki kell vonnia az egységeit Más feltételei is vannak, de ezek a további, részletesek tárgyalások alkalmával dőlnek majd el.

Figyelembe véve, hogy Magyarország átvette júliustól a soros elnökséget, megvitatták Oroszország és az EU kapcsolatainak helyzetét is, amelyek mélyponton vannak jelenleg - mondta Putyin. A jövőbeli, lehetséges biztonsági szerkezetről is beszéltek, időszerűek és hasznosak a tárgyalások. Orbán Viktor elmondta a nyugati álláspontot is, amelyet természetesen ismernek - mondta az orosz vezető. Orbán Viktor látogatását a párbeszéd helyreállításának kísérleteként, impulzusaként tekinti - zárta beszédét.

Orbán Viktor a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a megbeszélés különös jelentőségét az adta, hogy háborús időkben történt, olyan pillanatban, amikor Európának nagy szüksége van a békére. Európának a béke a legfontosabb, ezért a magyar uniós elnökség a munkját békemissziónak tekinti. – Két és fél éve a háború árnyékában élünk Európában, ez nehézséget okoz, nem érezzük magunkat biztonságban, látjuk a pusztítás és a szenvedés képeit, a háború a gazdasági fejlődés megtörésében és a visszaesésben is jelentkezik – jelentette ki. Dialógus és diplomácia nélkül nem tudjuk elérni a békét, a béke nem magától lesz, azért dolgozni kell. Ennek a módozatait tárgyalta meg Vlagyimir Putyinnal, meg akarta tudni, merre van a békéhez vezető legközelebbi út .

Orbán Viktor elmondása szerint három kérdésben kérte ki Vlagyimir Putyin álláspontját. Először, hogy mit gondol a már asztalon lévő béketervekről és a tárgyalási formátumról. Másodszor, hogy mit gondol a tűzszünetről, lehetséges-e előbb a tűzszünet, mint béketárgyalás. Harmadszor pedig, hogy mit gondol a háború utáni európai biztonsági rendszerre vonatkozóan. Mindehhez Orbán hozzátette, hálás Putyinnak a nyílt és őszinte megbeszélésért,

azt viszont nem mondta el, hogy a három kérdésre az orosz elnök mit válaszolt.

Orbán ehelyett elismételte azt a mondását, hogy fogynak azok, akik mindkét féllel tudnak beszélni, Magyarország ezen kevesek egyike, ezért járt a héten Kijevben és ezért jött most Moszkvába is. Az álláspontok messze vannak egymástól, a háború lezárásához szükséges lépések száma sok, de a dialógus és a párbeszéd helyreállíása tekintetében megtették az első lépést, ezt a munkát folytatni fogja - jelezte a magyar kormányfő.

Kérdezni a kijevihez hasonlóan ezen a sajtótájékoztatón sem lehetett, egy újságíró azért bekiabálta, hogy mit szólt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Vlagyimir Putyin feltételeihez. Orbán Viktor erre annyit reagált, hogy ezt tolmácsolta az orosz elnöknek.