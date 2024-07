Egy 18 éves fiút zaklathatott Magyarországon is a jó kormánypárti kapcsolatokat ápoló orosz Hilarion metropolita

nepszava.hu;

2024-07-06 05:15:00

A Novaja Gazeta ír az Oroszországból éppen szexuális visszaélései miatt távozni kényszerült egyházi méltóság sötét ügyeiről. Áldozata sem makulátlan, a 18 éves orosz-japán fiút lopás miatt keresi a magyar rendőrség.

Szexuálisan zaklatott Kirill pátriárka Magyarországon élő jobbkeze Hilarion metropolita gy 18 éves fiút, aki később megszökött tőle – írja a Novaja Gazeta nyomán a hvg.hu.

A független orosz lap, amelyet az orosz-ukrán háború kitörése óta Lettország fővárosában, Rigában szerkesztenek hosszú cikket szentelt a ma már Magyarországon élő orosz egyházi méltóság magyarországi viselt dolgainak.

Az áldozat, amint az írásból kiderült, az orosz-japán Georgij Szuzuki, aki idén tavasszal a magyarországi ortodox egyházmegye budapesti épületéből nagy mennyiségű készpénzt és más értékeket lopott el, és még mindig keresi a rendőrség, sőt, nemzetközi elfogatóparancs nyomán az Interpol is körözi.

Georgij Szuzuki sokáig Hilarion metropolita (polgári nevén Grigorij Alfejev) személyi asszisztense volt. A Novaja Gazeta felvette a kapcsolatot vele. Mint kiderült, Japánban tartózkodik, a lapnak adott nyilatkozatában pedig szexuális zaklatással vádolta meg a metropolitát. A Novaja Gazeta megszólaltattta Hilariont is, aki szerint a fiút az anyja bujtotta fel, hogy őt zsarolja, és rágalmazásért indított pert is emlegetett, annak ellenére, hogy a fiú több beszélgetésükről felvételt is készített.

Hilariont korábban Kirill pátriárka jobbkezeként, sőt, potenciális utódaként tartották számon, azonban 2022 júniusában mindenféle előzetes bejelentés nélkül Magyarországra helyezték át. Az orosz lap szerint Hilarion ekkor ismerkedett meg Georgij Szuzukival, akivel hosszasan leveleztek, majd a fiú felajánlotta szolgálatait a metropolitának és elkísérte Magyarországra.

A fiút Hilarion 2022 novemberében egy a Genfi-tó melletti villájába vitte , ahol belázasodot. Elmondása szerint ekkor történt az első fizikai kontaktusa Hilarionnal, a metropolita ugyanis levetkőztette a lázas fiút, majd befeküdt mellé, állítólag azért, hogy felmelegítse. Ettől kezdve egyre több időt töltöttek együtt az ágyban, kezdetben csak azért, hogy ellenőrizze a fiú állapotát, később meg már Magyarországon is meglátogatta a hálószobájában és rendszer lett abból, hogy együtt alszanak, bár a nemi aktusig nem jutottak el. Szuzuki végül megelégelte a molesztálást, és el akarta hagyni Hilariont, aki azonban erre fenyegetéssel válaszolt.

Georgij Szuzuki szerint Hilarion nagylábon él, a korábban több mint másfél millióért hirdetett vácdukai kastélyt nem sokkal több mint 800 millióért vette meg. Az erről szóló felvetésekre a metropolita azt mondta, hogy „jómódú magánéletét ő azokból a szerzői jogdíjakból finanszírozza, amelyeket a könyvei és a filmjei után kap. Magyarországi tartózkodása alatt Hilarion közvetítőként lépett fel Moszkva és a Nyugat között, találkozott Ferenc pápával (az egyik képen például a katolikus egyházfő Szuzukival is kezet rázott), illetve közreműködött az ukrán hadifoglyok tavaly júniusi Magyarországra szállításában is. Kiderült magyar útlevele, azzal együtt pedig magyar állampolgársága is van.