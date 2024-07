Gyurcsány Ferenc a görög mitológiából idézett, Magyar Péter szerint már vissza kellene vonulnia, ezért lenne hálás neki a haza

nepszava.hu;

Gyurcsány Ferenc;Demokratikus Koalíció;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-07-06 15:05:00

A kommentpárbajba beszállt Gréczy Zsolt és Vadai Ágnes is.

Caligula római császár és Szeléné, a Hold istennőjének beszélgetését idézte egy szombati Facebook-posztban a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke.

„Azt mondják, hisztis. Túlérzékeny, amolyan nebántsvirág. Hegyet akar mászni, közben kavicsokban is megbotlik. A kavics a hibás – vakkantja. Meg az, aki észreveszi, hogy nem egyenes, mármint a járása. Illetve az se. Gyorsan felfújja magát, mint a pulykakakas. Sértődékeny és bántó. Talán bántalmazó. Úgy tűnik, szereti önmagát. Sőt, talán leginkább önmagát szereti. Látja magát kívülről? És vajon, amit lát, az tetszik neki? Vagy önvak? Szerepazonos? Attól függ, milyen szerepre készül. Ismerheti azt a kifejezést, hogy alázat? Volt már, hogy lehajolt valakihez? Vagy nekünk kell felnőni hozzá? Mert Ö nagy. Nagyon nagy. Vagy csak annak mutatja? Mert mutatja. Azt is. Bokszoló vagy pankrátor? Esetleg imitátor. Mit imitál? A Sors küldöttét. A Kiválasztottat. De olyan van már nekünk! Ugyan! Az előző hamis volt, ő az igazi - bódul a hódolat.”

Bár Gyurcsány Ferenc nem tette egyértelművé kire gondol, de nem kellett sokat várni és megjelent a kommentmezőben a Tisza Párt alelnöke. „Micsoda önvallomás, így korán reggel” - írta Magyar Péter, majd azzal folytatta, hogy „Elnök úr, ha valóban számít a haza sorsa, ha valóban az Orbán-rendszer lebontása a cél, akkor felelősséget kell vállalni, akkor vissza lehet vonulni. Hálás lenne érte a haza. Legalább ezért.”

A válasz is megérkezett a DK-elnökétől, ami ugyancsak emelkedettre sikeredett: „Ennyi? Szeléne szerint a világot a szellem veszi birtokba, nem a hivalkodó szó, nem a magamutogató test. Ha a törekvés nem párosul emberi jósággal, intellektuális kiválósággal, akkor az akarat nem épít, hanem pusztít. Ki küzdelemre vágyik, ellenfelét nem küldi, hanem hívja, de ezt már Mars mondta. Állítólag. Egyébként meg most látom, itt a strand előtt leárazás van. Sok minden lett olcsóbb.”

Magyar Péter egyetlen válasszal reagált: „Elnök úr, a küzdelem megvolt, a magyar választók döntöttek a múlt és a jövő között. Az eredmény június 9-én látható volt nagy betűkkel és számokkal a kijelzőn. Jó strandolást, elmélkedést, pihenést! A döntés az ön kezében van. A hazája hálás lenne.”

A kommentpárbajban megjelentek a DK politikusai is. „Magára vette. Találat” - írta Gréczy Zsolt. Vadai Ágnes pedig a maga részéről hálás lenne, ha a Tisza Párt alelnöke beszélne a Diákhitel Központ túlárazott szerződéseiről. Az ellenzéki politikust a többi között az is érdekelné, hogy kik a titkosszolgálat emberei a független sajtóban. „Segítse már elő ezekkel is a rendszer bukását! Köszönöm! - zárta hozzászólását Vadai Ágnes.