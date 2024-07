Kilenc településen vasárnap megismételt önkormányzati választást tartanak, hat helyen a polgármesteri szék a tét

MTI-Népszava;

2024-07-07 12:32:00

Választási jogszabálysértések miatti fellebbezések miatt van, ahol a képviselő-testület, két esetben pedig a roma nemzetiségi önkormányzat összetételéről dönthetnek újra a választók.

Jogszabálysértés miatt kilenc településen ismétlik meg az önkormányzati választást a Nemzeti Választási Iroda (NVI) tájékoztatása szerint. A megismételt szavazáson ugyanazok a jelöltek indulhattak, akik a négy héttel ezelőtti voksoláson. A megismételt szavazás névjegyzékében is ugyanazok szerepelnek, kiegészülve azokkal, akik most vasárnapig, július 7-ig váltak nagykorúvá, vagy a névjegyzék pénteki lezárásáig választójogot szereztek. Ugyanakkor em szavazhatnak azok, akik a június 9-ei szavazás után létesítettek lakcímet a megismételt választással érintett szavazókörben.

Az NVI tájékoztatása szerint a Somogy vármegyei Nemesdéden, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Penészleken és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szegiben az egész településen ismétlik meg a polgármester-választást. Továbbá a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Ópályi 2. számú szavazókörében, a Pest vármegyei Nagytarcsa 4. számú szavazókörében és a Bács-Kiskun vármegyei Kalocsa 10. és 11. számú szavazókörében kell még megismételni a polgármester-választást. A Somogy vármegyei Fonyódon az egyéni listás választás szavazását ismétlik meg, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Ófehértón és Nagykállóban pedig a roma települési nemzetiségi választást.

A megismételt voksolások a helyi önkormányzati választásban mintegy tízezer, a nemzetiségi választásban pedig közel hétszáz választópolgárt érintenek. Akik a június 9-i választásra június 7-én 10 óráig mozgóurnát igényeltek, a megismételt szavazáson is a mozgóurnát kérők jegyzékére kerültek fel, a megismételt szavazásra azonban új mozgóurna-kérelem is benyújtható. Szavazni ezúttal is reggel 6 és este 7 óra között lehet, ugyanazokban a szavazókörökben, a személyazonosság és lakcím igazolása után. A megismételt szavazások eredményeit az NVI most is a honlapján, a www.valasztas.hu oldalon közli.

Az NVI arról is hírt adott, hogy 2024. augusztus 25-én, majd szeptember 1-jén, 8-án, 15-én, 22-én és 29-én összesn 24 településen tartanak majd időközi választást, többnyire szavazategyenlőség, miatt, de van, ahol jelölt hiányában elmaradt választás, illetve lemondás miatt kell voksolniuk az adott településeken élőknek.