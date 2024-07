Tüntetést szerveznek szerdára a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium igazgatójának a leváltása ellen

nepszava.hu;

tüntetés;Székesfehérvár;elutasítás;gimnázium;felháborodás;igazgatói pályázat;tankerületi központ;

2024-07-07 17:07:00

Horváth József, aki 15 éve állt az intézmény élén, nyílt levélben kért mindenkit, hogy ügye ne szítson indulatokat, ne terelődjön politikai síkra. Jelezte, tanári pályája hátralévő éveit is a gimnáziumban kívánja szolgálni.

Szerdán tüntetés lesz a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium igazgatójáért, akinek megbízatását nem hosszabbították meg, annak ellenére, hogy más nem pályázott az igazgatói posztra és a közösség meg volt elégedve a munkájával – írja a Telex helyi információkra hivatkozva.

Amint arról a Népszava is beszámolt, a Belügyminisztérium indoklás nélkül utasította vissza a gimnáziumot 15 évig vezető Horváth József igazgató intézményvezetői pályázatát. Az igazgató maradása mellett online petíció is indult. A portál szerint már csaknem hétezren aláírták a szerintük szakmailag teljesen megalapozatlan és elfogadhatatlan döntés elleni tiltakozást.

– A döntés miatt sajnálatát fejezte ki Székesfehérvár önkormányzata és Cser-Palkovics András, a város fideszes polgármestere is, aki közösségi oldalán azt írta, nehézséget fog okozni, hogy épp most indul a gimnázium felújítása és bővítése, amelyben az igazgatónak is nagy szerepe lett volna. Megdöbbenését fejezte ki Vargha Tamás, Székesfehérvár fideszes országgyűlési képviselője is, aki értetlenül áll a kialakult helyzet előtt, és minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy Horváth József maradhasson az igazgató, mert ez az iskola, a tanulók és a város érdeke is – állt lapunk pénteki cikkében.

Török Szabolcs tankerületi igazgató a Telexnek a pályázati eljárásról azt írta, hogy „jogszerű, érvényes, de eredménytelen volt”. Állítása szerint a jelenlegi igazgató munkájával szemben több szakmai kifogás is felmerült, amelyeket a tankerület eljuttatott a döntést meghozó miniszterhez, és nem javasolta a pályázó kinevezését. A lap szerint a szerdai demonstráció résztvevői a gimnázium előtt fognak gyülekezni, ahonnan átvonulnak a tankerületi központba, ahol Török Szabolcsnak akarják átadni petíciójukat.

Eközben a székesfehérvári önkormányzat hivatalos Facebook-oldalán közzétette Horváth József nyílt levelét, amelyet az igazgató eljuttatott Cser-Palkovics Andráshoz is. – Egy olyan közösséget vezethettem immár 38 éves tanári, s ebből 29 évnyi vezetői pályámon, amely számára fontosak az értékek, az emberi kapcsolatok és főleg a szeretet. Hálásan köszönöm mindenkinek - kiemelten a szervezőknek, akik munkát, energiát, időt nem kímélve kiálltak, kiállnak mellettem” – fogalmazott. „Ügyem ne szítson indulatokat, főképp ne terelődjön politikai síkra, magánemberként álljanak csak a helyzethez!” Hozzátette, hogy tanári pályája hátralévő néhány évében továbbra is a Vasvári Pál Gimnáziumban kívánja tölteni.