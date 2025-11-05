A republikánusok vesztettek New Jersey és Virginia államban is, ahol kormányzóválasztást tartottak.
Trudics Andreára 128-an voksoltak, a független Kisvárdai Tibor 101 szavazatot kapott.
A voksok 52,54 százalékát szerezte meg, így 33 szavazattal felülkerekedett.
A Kúria szerint nem tudni, meddig volt letörve a 4-es szavazókörben az urna füle, ráadásul a tartalmát egybeöntötték más urnákéval.
Vasárnap polgármestert választanak Tiszavasváriban, a helyiek szerint a Jobbik elveszíti a várost.
Jobbikos fellegvárnak számít – vagy legalábbis számított eddig – a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszavasvári, ahol szeptember 16-án időközi polgármester-választást tartanak. A párt az ÁSZ büntetés miatt nem indul el mindenhol, azonban a település kivétel.
Polgármestert választanak vasárnap a Heves megyei Szúcson a korábbi településvezető lemondása miatt, a tisztségért öt független jelölt indul - tájékoztatta a község jegyzője szerdán az MTI-t.
Július 8-ra tűzte ki a józsefvárosi helyi választási bizottság az időközi polgármester-választást - derül ki a testület tájékoztatásából.
A független Nagy Imre Attilánét választották meg Érpatak vezetőjének a vasárnap megtartott időközi polgármester-választáson - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei község jegyzője.
Úgy tűnik, a Fideszen belül is többen úgy gondolják, a nagyobbik kormánypárt túlzásba vitte a gyűlöletkeltést, s ez negatívan befolyásolta a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választást – nyilatkozták a párt soraiból a hvg.hu-nak.
Nem a Fidesz törzsszavazóin múlt a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás eredménye: azok döntöttek, akiket jó ideje senki nem tudott mozgósítani.
Noha a hódmezővásárhelyi győzelem új lendületet ad az ellenzéki tárgyalásoknak, nincs kézzel fogható közelségben a megegyezés.
Időközi polgármester-választást tartanak vasárnap a hajdú-bihari Álmosdon, a tisztségért hét jelölt indul - közölte a helyi választási iroda vezetője szerdán az MTI érdeklődésére.
Megsemmisítette a Tolna Megyei Területi Választási Bizottság (TVB) a december 17-én, Pusztahencsén tartott időközi polgármester-választás eredményét - közölte honlapján a Tolna Megyei Önkormányzat.
A független Bán Istvánt választották meg vasárnap a Tolna megyei Pusztahencse polgármesterének - közölte Gazdag Ferenc, a helyi választási bizottság elnöke az MTI-vel.
A független Doszpoly Lórándot választották újra polgármesternek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tornakápolnán megtartott időközi önkormányzati választáson vasárnap, korábban is ő töltötte be a tisztséget - közölte a település jegyzője.
Két jelölt közül Ragánné Gyalog Erikát (független) választották polgármesternek vasárnap a Zala megyei Németfaluban - tájékoztatott a település aljegyzője.
Időközi polgármester-választást sürgetnek a szocialisták Pécsen: eddig több mint négyezren támogatták az ezt követelő aláírásgyűjtő akciójukat.
Tóth Zsuzsanna, a Fidesz jelöltje nyerte a vasárnapi időközi polgármestert-választást a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Csokvaományon, a tisztségért hatan indultak.
Rengel László független jelölt nyerte az időközi polgármester-választást a Somogy megyei Heresznyén vasárnap - tájékoztatta a település jegyzője az MTI-t.