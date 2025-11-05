Amikor a fideszesek sem tudnak mit kezdeni a gyűlöletkampánnyal

Úgy tűnik, a Fideszen belül is többen úgy gondolják, a nagyobbik kormánypárt túlzásba vitte a gyűlöletkeltést, s ez negatívan befolyásolta a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választást – nyilatkozták a párt soraiból a hvg.hu-nak.