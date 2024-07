Az Orbán-kormány szerint Vlagyimir Putyint meg lehet győzni

M.A.;

kormányinfó;

2024-07-08 10:46:00

A NATO-főtitkár azt mondta, tárgyalásos úton nem lehet meggyőzni Vlagyimir Putyint a háború befejezéséről. Az Orbán-kormány ennek ellenkezőjét gondolja. A Ripost Magyar Péterrel kapcsolatos kérdésére közölte, a magyar ügyészségnek az Európai Parlamenthez kell fordulnia, amennyiben mentelmi jog felfüggesztését indítványozzák.

A Hír TV kérdésére azt is közölte, a két háborúzó féllel, az EU-val, Kínával és az USA-val érdemes beszélni, ha valaki békét akar, és Orbán Viktor is ezt a logikát követi. A franciaországi választásokról azt is közölte, a győztesnek gratulálni kell, de a kormánytöbbség létrehozása gyakorlatilag lehetetlen.