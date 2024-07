Orbán Viktor hétfőn újabb meglepő lépést és újabb találkozókat ígér

Á. Z.;Sz. Zs.;

2024-07-07

A miniszterelnök a honvédségi repülőgépen adott interjút egy svájci lapnak, több részletet is elárulva a botrányízű moszkvai útjáról. Csak gyaníthatjuk, de a hétfői meglepetés a Fideszt is soraiban tudó új szélsőjobboldali EP-frakció lehet.

Küldtem egy titkos üzenetet Szijjártó Péter külügyminiszternek, hogy szervezzen meg valamit, mivel a telekommunikációt teljes mértékben megfigyeli a többi nagyfiú, ezért próbáltam szőnyeg alatt tartani a dolgot, amíg csak lehet – rántotta le a leplet Orbán Viktor a svájci Weltwoche újságírójának moszkvai útjáról, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel történt pénteki találkozójáról.

A magyar kormányfő a Türk Államok Szervezetének Azerbajdzsánban tartott szombati csúcstalálkozója felé a honvédségi repülőgépen nyilatkozott a lapnak. Szerinte akkor szivároghatott ki a titkos terv, amikor egy magyar honvédségi repülőgép engedélyt kért ahhoz, hogy átrepüljön Lengyelország felett.

Az így is botrányízű, diplomáciai szempontból gyakorlatilag semmilyen sikerrel nem kecsegtető pénteki moszkvai útjára Orbán Viktor azzal adott magyarázatot, azért tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, mert keresi a módját, hogyan lehetne a leggyorsabban békével lezárni az orosz-ukrán háborút. Emlékeztetett, hogy három kérdést tett fel az orosz elnöknek, egyet az ismert béketervekről, egyet a tűzszünet lehetőségéről a béketárgyalások előtt, egyet pedig arról, hogyan képzeli el a háború utáni európai biztonsági helyzetet. A moszkvai sajtótájékoztatójával ellentétben Orbán Viktor a Weltwochénak azt is is elárulta, hogy erre Vlagyimir Putyin mit válaszolt.

E szerint az ismert béketervekről szóló orbáni kérdésre az orosz elnök úgy válaszolt, valódi párbeszéd nem folyhat mindkét fél, az orosz és ukrán bevonása nélkül. Arra, ahogyan az ukránok képzelik el a békét, már 2022 áprilisában reagáltak, az ezzel kapcsolatos orosz álláspont pedig Vlagyimir Putyin szerint mostanáig sem változott, de létezik kínai-brazil béketerv is, amelyről az orosz elnök azt mondta, mindent hajlandó megfontolni, szóval akár azt is.

Ami a a tűzszünet lehetőségét illeti a béketárgyalások előtt, Orbán Viktor elmondása szerint Vlagyimir Putyin ne volt optimista, legalábbis az oroszok is azt állítják, amit az ukránok, hogy a másik ellenük használná fel a fegyverszünetet. – Én azt mondtam, legalább fontolja meg. Értem az érvelését, de gondolja át. Minden nap számít, mivel minden nap fiatalok halnak meg, legalább gondolja meg, ne söpörje félre – ismertette a putyini választ a magyar kormányfő. A háború utáni európai biztonsági helyzetről szóló kérdést az orosz elnök elintézte azzal, hogy túl korai erről beszélni, de megnyugtatta Orbán Viktort, hogy ő bárkivel hajlandó tárgyalni.

Orbán Viktor az interjúban elárulta, három órán át tárgyalt Vlagyimir Putyinnal – főleg az orosz elnök beszélt –, ami különleges érzés volt. – A robbanófejeket említette, de ott van a hatalmas terület, a természeti kincsek, amivel rendelkeznek. Szóval egy igazi birodalom. Egy ember, aki egy valódi birodalmat irányít – hangzott a szürreális válasz. Ami személyes benyomásait illeti, az orosz elnököt Orbán Viktor „több mint száz százalékban” racionális embernek tartja. Mivel 2009 óta a kölcsönös tisztelet az együttműködésük alapja, azt nem tudja, hogy Vlagyimir Putyin milyen, amikor sértve érzi magát, de amikor tárgyal, amikor felajánlj valamit, akkor is hihetetlenül racionális. Hidegvérű, nagyon óvatosan fogalmaz. Igazi kihívás tárgyalni vele, és arra való felkészülés, ha az ember azonos intellektuális és politikai szinten akar vele lenni – áradozott.

A magyar miniszterelnök megismételte, ő maradt az egyetlen nyugati vezető, aki egyszerre képes Kijevvel és Moszkvával tárgyalni, és nem érdeklik a moszkvai útja miatt őt ért kritikák, mert sokkal fontosabb, hogy a fronton minden percben százak halnak meg. – Bármit mondjanak is rám Brüsszelben, ki kell használni az unió soros elnöksége miatti speciális helyzetemet – erősítette meg éppen a bírálóinak állítását, vagyis, hogy visszaélt azzal, hogy július 1-től fél éven át Magyarország tölti be az EU soros elnöki tisztségét.

Orbán Viktor további meglepetéseket is ígért. A következő meglepő lépése hétfő reggel következik, de azt nem árulta el, mit pontosan mi fog történni. (Csak gyaníthatjuk, hogy a Patrióták Európáért nevű EP-frakció bejelentéséről, a Marine Le Pen-féle francia Nemzeti Tömörülés részvételéről lesz szó – a szerk.) Hozzáfűzte, a jövő héten a moszkvaihoz hasonlóan meglepő találkozói lesznek, amelyekről szintén csak akkor tesz majd bejelentést, amikor már a helyszínen lesz.