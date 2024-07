M.A.;

kormányinfó;

2024-07-08 11:08:00

Először szeretnénk tárgyalni és megállapodni, hogy ezt követően az Orbán-kormánynak milyen eszközei vannak, részben ismert, részben majd akkor kell foglalkozni vele - válaszolta a Blikk arról szóló kérdésére, elképzelhető-e egy újabb benzinárstop. Gulyás Gergely közölte azt is, a Patrióták Európáért frakciójának létszáma 80 és 90 fő között alakulhat. Most érkezett a hír, hogy a francia Nemzeti Tömörülés is csatlakozik az EP-frakcióhoz – fűzte hozzá Vitályos Eszter.