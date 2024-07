Hasonló a feladat, és akár jövedelemkiegészítést is jelenthet, de a fideszes törvény megtiltja a gyermekvédelmi gyámoknak, hogy felnőttek gondozói is legyenek

Muhari Judit;

Magyarország;gyermekvédelem;gondozás;tilalom;felnőttek;

2024-07-09 05:45:00

Hogy ennek mi az oka, nem derül ki.

Nem vállalhatnak szakmán belül másodállást a jövőben a gyermekvédelmi gyámok, nem lehetnek ezentúl hivatásos gondnokok, vagy hivatásos támogatók. Ez is szerepel a július elsejétől hatályos gyermekvédelmi törvénycsomagban. Ám az, hogy ennek mi az oka, nem derül ki, indoklás ugyanis nincs. A három tevékenység egyébként nagyon hasonló, mindegyik a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, a gyám gyerekek, a gondok a korlátozottan cselekvőképes felnőttek támogatója, vagyonuk kezelője és törvényes képviselője, a támogató pedig segít a rászorulónak a döntéseik meghozatalában.

Noha sok szabadidejük nincs a gyermekvédelmi gyámoknak, de van, aki így is bevállalta, hogy keresetkiegészítésként felnőttgondokságot is vállal. Ő azt a választ kapta – mondta lapunknak az érintett – a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetőjétől: úgyis túlterhelt, ha teheti kapcsolódjon ki, vagy álljon neki az adminisztrációs feladatoknak, mert azzal jelentős elmaradásban van.

A törvény szerint egyidejűleg legfeljebb harminc gyermek gyámságát láthatja el egy gyermekvédelmi gyám, ám nem ritka, hogy ennél lényegesen több kiskorú kerül hozzájuk.

Őket rendszeresen látogatják, ezek az utak általában előre tervezhetőek. Ám, ha például a kiskorú kórházba kerül, vagy rendőrségi ügye lesz, azonnal rendelkezésre kell állnia. Sok helyen korlátozott számú céges (hatósági) autóval utaznak akár napi több száz kilométert is, de van, ahol erre sincs lehetőség, ilyenkor saját kocsijukkal közlekednek – mondta a Népszavának egy másik gyám. Akár havi 100 ezer forint benzinköltséget vesznek ki saját családi kasszájukból, amit a NAV-norma alapján – ez nem feltétlenül fedi a piaci árat – a következő hónapban visszakapják, de addig ők előfinanszírozzák a fizetésükből. Pedig egy gyermekvédelmi gyám az életkora, végzettsége, és az esetleges adókedvezmény függvényében legfeljebb nettó 300-400 ezer forintot keres.

A nevelőszülők is úgy érzik, sarokba szorították őket. Mint arról beszámoltunk, szintén a már említett, júliustól érvényes törvénycsomag alapján – mint mindenkinek, aki a gyermekvédelemben dolgozik – nekik is bizonyítaniuk kell „kifogástalan életvitelüket”. A lapunkat megkereső nevelőszülő a napokban kapta kézhez a kérdőívet, amelyen neki is válaszolnia kell a többi között arra a kérdésre, hogy milyen rendszeres szabadidős tevékenységet végez, mely szórakozóhelyeket és milyen gyakorisággal látogatja, fogyaszt-e alkoholt, és van-e jelentősebb – 300 000 forintot meghaladó – hitele, kölcsöntartozása.

„Ez annyira megalázó” – írta lapunknak, majd hozzátette, „aki folytatni akarja a munkát, az ki fogja tölteni. A gyerekek érdekében nincs más választásunk”.

Azt írta: „olyan tájékoztatásokat kapunk, hogy csak a fejünket fogjuk. Azt mondták nekünk, rendőrök is ki fog kijönni, hogy ellenőrizzék, igazat írtunk-e a papírra, és kikérdezik majd a szomszédokat rólunk”. Volt olyan hálózat, ahol azt mondták, aki megtagadja a kérdőív kitöltését, attól elveszik a gyerekeket, a nevelésüket meg majd az állam megoldja. Július elsejétől a gyermekvédelmi intézményvezetők után mindenki mást is vizsgálat alá vet a kormány, „kifogástalan életvitelükről” kell nyilatkozniuk egy adatlap kitöltetésével, és a „rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve” bármikor ellenőrizheti őket.