Hol szórakoznak? Kivel élnek? – Kérdőíven vallatják a gyermekvédelmi dolgozókat

Muhari Judit;

gyermekvédelem;átvilágítás;kérdőív;dolgozók;engedetlenség;

2024-06-20 05:55:00

Az érintetteknek a napokban kell kitölteniük a kifogástalan életvitelük igazolásához szükséges adatlapot. Többen az engedetlenségtől sem riadnak vissza.

Kivel él együtt és mióta? Milyen ingatlana, illetve 300 ezer forintot meghaladó ingósága van? Melyik szórakozóhelyet látogatja havi, heti és napi rendszerességgel? Fogyaszt-e alkoholt, és ha igen mennyit? A többi között ezekre a kérdésekre kell válaszolniuk a múlt héten elfogadott gyermekvédelmi törvénycsomag nyomán azoknak, akik a jövőben a gyermekvédelmi szakellátásban dolgoznának. Sokan már múlt pénteken átvették a „kifogástalan életvitelt” ellenőrző adatlapot, amelyen a velük egy háztartásban élő felnőttnek is vállalniuk kell, hogy életvitelüket bármikor vizsgálhatja a „rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve”.

A Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének többen jelezték, hogy akár az engedetlenségtől sem riadnak vissza, és arra is készülnek, elmondják a nagy nyilvánosság előtt, milyen valódi megoldásokra lenne szükség a gyerekek védelme és az ágazatban dolgozók munkakörülményeinek javítása érdekében.

Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke lapunknak úgy fogalmazott: reprezentatív álláspont még nincs, hiszen a dolgozók többsége majd csak a napokban kapja meg a dokumentumot. De már van olyan szakember, aki jelezte: munkáltatója pironkodva adta át neki a papírt, mert szégyellte, hogy ilyen feladatot kell teljesítenie. Egy másik dolgozó kijelentette: „hülyeségeket” fog beírni.

Elsősorban a szabadidő eltöltésére vonatkozó kérdések és a hozzátartozókat is érintő kötelezettség miatt tiltakoznak a gyermekvédelemben dolgozók – mondta Köves Ferenc. Az szerinte is elfogadható elvárás, hogy aki ezen a területen vállal munkát, legyen például feddhetetlen életű, ám az – tette hozzá – magánügy, hogy ki hol bulizik, vagy hova jár sörözni a barátaival.

Tényleg a rendőrség bűnfelderítési osztálya ellenőrzi majd, hogy a gyermekfelügyelő azon a helyen bulizik, amit megjelölt? És mi történik, ha a szomszéd Juli néni szerint nem is oda jár?

Vagy mi lesz, ha máshol táncol szombat este? Mi történik azzal, aki beírja, hogy Ibizára jár szórakozni egy ismert kormányközeli vállalkozóval? – fogalmazta kérdésekbe a helyzet abszurditását az érdekvédelmi vezető, aki szerint a kérdőív csak arra alkalmas, hogy vegzálják vele a dolgozókat, szakmai tartalom nincs mögötte. Köves Ferenc kijelentette: Jogi szempontból is megvizsgálják, hogy a válaszoknak, akár a hamis feleleteknek, milyen következményei lehetnek.

A gyermekvédelem ezer sebből vérzik, és van, ami azonnali beavatkozást igényelne. De amit most csinál a kormány, azzal lassan átlépi azt a határt, amit a területen dolgozók még elviselnek. Már csak azért is, mert míg más ágazatban a szigorítások bevezetése mellett voltak és lesznek béremelések, ezen a területen erről még csak szó sincs – mondta az szakszervezeti vezető.

Mint arról már írtunk, a parlament egy hete fogadta el a kormánypártok kegyelmi botrányhoz kapcsolódó gyermekvédelmi törvénycsomagját. Ebben szerepel elvárásként a dolgozók kifogástalan életvitele, amelynek ellenőrzésére az érintettek bármikor számíthatnak, ahogy a velük egy háztartásban élő hozzátartozóik is. A jogszabály szerint nem kifogástalan az életvitele annak, akinek például a „munkaidőn kívüli magatartása”, a „családi és lakókörnyezeti kapcsolatai” nem megfelelőek, illetve „a gyermekek megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemmel és gondoskodással össze nem egyeztethető”. Hogy ezeken pontosan mit kell érteni, azt a törvény nem részletezi.

Annak ellenére nem a szankció nem vicc, a rossz minősítéssel azonnali elbocsátást járhat.

A gyermekvédelmi intézményvezetőknek már korábban bizonyítaniuk kellett alkalmasságukat, őket többfordulós tesztekkel vizsgálták. A Népszava számolt be arról, hogy először főként vezetői kompetenciákkal kapcsolatban kellett vallaniuk, majd szexuális beállítottságukról, párkapcsolataikról, félelmeikről, de esetleges pedofília iránti érdeklődésükről is be kellett számolniuk az intézményvezetőknek. Ezzel párhuzamosan 530 intézményben indult soron kívül vizsgálat. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára korábban azt mondta: a vizsgálatok arra koncentrálnak, hogy ha volt korábban ki nem derült gyermekbántalmazás vagy szexuális visszaélés, az „most bukjon ki”. Egyelőre nem világos milyen következményei, illetve eredményei vannak a vizsgálatoknak. Az intézményvezetőket érintő, elvileg már lezárult átvilágításról hiába érdeklődünk, kérdéseinkre három hete nem válaszol a Belügyminisztérium.

Az új intézkedéseket erős fenntartásokkal fogadta a szakma, többek szerint azok csak pótcselekvések, a kormány így próbálja enyhíteni a bicskei pedofil ügy, illetve a kegyelmi botrány politikai kárait.