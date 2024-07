Remény van rá, hogy néhány nap elteltével most már tényleg kiderül, ki lesz Budapest főpolgármestere a következő ciklusban

Czene Gábor;

újraszámlálás;

2024-07-08 19:27:00

Tóth Zoltán választási szakértő szerint „jogilag teljesen megalapozatlan folyamat” zajlik.

Miután az Alkotmánybíróság Vitézy Dávid beadványa mellé állt, a Kúria felülírta korábbi döntését, és vasárnap elrendelte a főpolgármester-választáson leadott, érvényesnek nyilvánított 782 ezer szavazat újraszámolását. A 24 ezer érvénytelen szavazat esetében ez már megtörtént: rendkívül szoros versenyben – mindössze 41 szavazat különbséggel – így is az eredetileg győztesnek hirdetett Karácsony Gergely maradt a főpolgármester Vitézy Dáviddal szemben. Karácsony amúgy már át is vette főpolgármesteri megbízólevelét.

A mostani újraszámlálással a Kúria a Nemzeti Választási Bizottságot (NVB) bízta meg, amelynek a feladat teljesítésére hat nap áll rendelkezésre. Az NVB hétfő kora délután tárgyalt arról, hogy milyen módon tegyen eleget a Kúria döntésének.

„Jogsértések sorozata abszurd kutyakomédiává kezdi tenni a főpolgármester-választást”

– jelentette ki Karácsony Gergely az NVB ülése előtt nem sokkal tartott tájékoztatóján, hangsúlyozva, hogy az „ősbűnt” az Alkotmánybíróság követte el. A főpolgármester felsorolta a tisztességes eljáráshoz szükséges, általa fontosnak tartott négy garanciális elemet.

A szavazóurnákat a 23 budapesti kerület polgármesteri hivatalaiban, a helyi választási irodákban őrzik. Karácsony szerint az urnákat nem szabad sehova vinni, azok felbontásának és a szavazatok újraszámolásának a választási bizottságok delegáltjainak, illetve az NVB ellenzéki delegáltjainak jelenlétében, a sajtó nyilvánossága előtt, minden részlet dokumentálásával kell történnie. Negyedik elemként említette, hogy a volt főpolgármester-jelölteknek legyen lehetőségük megfigyelőket delegálni: azonnal fel kell venni a kapcsolatot a nemzetközi választási megfigyelőkkel is.

Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor azt Karácsony Gergely választási csalásra tett kísérletként fogja értékelni.

Indoklásképpen kitért arra, hogy az érvénytelen szavazatok újraszámolásakor szinte minden garancia hiányzott. Ennek tulajdonítja, hogy a fideszes kerületben az érvénytelen szavazatok arányában csaknem két és félszer annyi plusz Vitézy Dávidra leadott szavazatot találtak, mint az ellenzékiekben.

Közösségi oldalán Vitézy Dávid is hasonló kritériumokat fogalmazott meg, mint Karácsony Gergely. A lezárt urnák felnyitása szerinte is csak megfelelő garanciális elemek mellett történhet: az NVB-delegáltak, a sajtó és a volt főpolgármester-jelöltek által küldött megfigyelők jelenlétében. „Minden kerületben meg kell arról győződnie a nyilvánosságnak és a delegáltaknak, megfigyelőknek egyaránt, hogy kellő biztonsággal kizárható-e, hogy a szavazólapokhoz bárki hozzáférhetett a kerületi polgármesteri hivatalok épületeiben, ahol eddig őrizték azokat” – írta Vitézy Dávid. Hozzátette: az újraszámlálás során végig, minden kerületben biztosítani kell a lehető legszélesebb nyilvánosságot, ahogy azt is, hogy a megfigyelők esetleges észrevételei és panaszai azonnal jegyzőkönyvezve legyenek az NVB számára.

Bár az összes részlet még nem kristálytiszta, az NVB hétfői ülésén kiderült, hogy nem központi helyszínen, hanem a 23 kerületben tartják majd az újraszámlálást, amellyel a tervek szerint három nap alatt végeznek. Igaz, az MTI híre szerint a testület arról is döntött, hogy azon szavazólapokat, amelyek érvényessége kétséges, be kell küldeni az NVB-hez, és ezeket az Alkotmány utcai székházban vizsgálják át. Eredményhirdetés pénteken várható. Az újraszámlálási procedúra során – előzetes regisztrációt követően – a sajtó munkatársai és nemzetközi megfigyelők is jelen lehetnek.

Tóth Zoltán választási szakértő lapunknak nyilatkozva szóvá tette, hogy széles körben egyelőre nem ismert az Alkotmánybíróság döntésének írásba foglalt formája. Közlése szerint az Ab-nek – mint jogilag művelt testületnek – kell a legjobban tudnia, hogy nincsenek újraszámlálási szabályok a választási törvényekben: a választási eljárási törvényben sincs. Tóth Zoltán megjegyezte, hogy az Országgyűlés részéről ez mulasztásos alkotmánysértés.

Hogyan fordulhat elő, hogy az Ab nem mondja meg, hogy egy döntést minek az alapján kell felülvizsgálni, hanem rábízza azt a végrehajtó szervre? – kérdezte a választási szakértő. Politikai iszapbirkózást lát a nyilvánosság, jogilag teljesen megalapozatlan folyamat zajlik – állította Tóth Zoltán.