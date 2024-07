Elutasították az iskolaigazgatók pályázatát egy szolnoki és három csepeli iskolában is

P. L.;

2024-07-08 21:54:00

Németh Szilárd is felsejlik a háttérben, bár egyelőre nem világos, hogy van-e szerepe a csepeli igazgatók eltávolításában.

Hiába támogatták a tantestületek az igazgatóik pályázatát, a Belügyminisztérium egy szolnoki és három csepeli iskolában is elutasította megbízásukat - írja a Telex, hozzátéve, az elutasítás pontos okát nem tudni, viszont egyik helyen sem fideszes lett a polgármester.

Mindez közel sem az összes hasonló eset. Ugyanígy utasította el a minisztérium az igazgatók tantestületi támogatást élvező pályázatát a jánoshidai Petőfi Sándor Általános Iskolában, a Kispesti Károlyi Mihály Magyar–Spanyol Tannyelvű Gimnáziumban és a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnáziumban is (ez utóbbi város vezetője a fideszes, de kifejezetten autonóm polgármester, Cser-Palkovics András). A széksefehérvári igazgatóért szerdán tüntetést is tartanak: megbízatását annak ellenére sem hosszabbították meg, hogy más nem is pályázott az igazgatói posztra és a közösség meg volt elégedve a munkájával. Ráadásul a Belügyminisztérium indoklás nélkül utasította vissza a gimnáziumot 15 évig vezető Horváth József intézményvezetői pályázatát. Az igazgató maradásáért online petíció is indult, amit több ezren írtak alá.

A döntés miatt sajnálatát fejezte ki Székesfehérvár önkormányzata és Cser-Palkovics András, a város fideszes polgármestere is, aki közösségi oldalán azt írta, nehézséget fog okozni a helyzet, hiszen épp most indul a gimnázium felújítása és bővítése, amelyben az igazgatónak is nagy szerepe lett volna. Megdöbbenését fejezte ki Vargha Tamás, Székesfehérvár fideszes országgyűlési képviselője is, aki értetlenül áll a kialakult helyzet előtt, és minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy Horváth József maradhasson az igazgató, mert ez az iskola, a tanulók és a város érdeke is - fogalmazott.

A tankerületek válaszai szerint szakmai szempontok alapján bírálják el a pályázatokat, az érdekvédelmi szervezetek szerint azonban túl sok a furcsa egybeesés. A szolnoki Verseghy Gimnázium pedagógusai például elég aktívak voltak a tanártüntetéseken - innen az intézményt 20 éve vezető Pogány Gyulát ebrudalták ki. Idei kihívója a szintén 2004 óta regnáló igazgatóhelyettes, Szűcs Sándor volt. Szolnokon épp az idén váltották le a fideszes polgármestert, és az ellenzéki Györfi Mihály veszi át a hivatalt ősztől. Györfi Mihály szerint a tantestület 80 százaléka Pogány Gyulát támogatta. „Mindenképp sajnálom, személyesen is sajnálom a döntést, hiszen személyében az elmúlt években kiváló eredményeket elérő, a saját kategóriájában az ország egyik legjobb gimnáziumunk vezetőjét ismerhettem meg” – írta a megválasztott polgármester a Facebookon.

Csepelen a Németh Szilárd által Fideszből kizáratott Borbély Lénárd gyakorlatilag felmosta a padlót a rezsibiztos által támogatott Dudás Zoltánnal az önkormányzati választáson, aki mindössze 10,2 százalékot kapott, míg Borbély Lénárd 67,38-at. Borbély is hangsúlyozta, hogy neki semmilyen ráhatása nem volt a csepeli iskolaigazgatók pályázataira, nem ő utasította el azokat. „Az érintett iskolai közösségek mellett személyesen is sajnálom a döntést, hiszen az elmúlt években jó munkakapcsolatot és együttműködést tudtunk kialakítani az iskolák vezetőivel. Bízom benne, hogy mielőbb mindenki számára megnyugtató megoldás születik a helyzetre!” - közölte.

A lap felidézi, hogy az érintett csepeli iskolák igazgatóit nem először próbálták meg eltávolítani, a helyiek akkor petíciót indítottak, hogy maradhassanak. Borbély Lénárd akkor azt írta, hogy Németh Szilárd hozott politikai ítéletet az igazgatók felett. Hogy ez most is így volt-e, azt nem tudni, mindenesetre a rezsiharcos július 2-án közzétett egy fotót Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárral és Tóth Endre tankerületi igazgatóval, amelyhez azt írta, hogy a jövő tanév feladatairól, kihívásairól, lehetőségeiről egyeztettek. „A minisztérium minden lehetséges támogatást biztosít, a tankerület minden segítséget megad a csepeli és soroksári iskoláinkban végzett sikeres oktató-nevelő munkához” - írta Németh Szilárd, aki egyébként rendszeresen úgy szól bele a csepeli ügyekbe, hogy az égvilágon semmilyen legitimitása nincs, ugyanis az országgyűlési választásokon rendre elveri a körzetben az ellenzéki Szabó Szabolcs - így történt ez 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is. Németh Szilárd így mindhárom alkalommal csak listán jutott parlamenti mandátumhoz.

A Telex mindenestre megkereste a témában a dél-pesti és a szolnoki tankerületi központot. Előbbi helyről azt válaszolták, hogy mindhárom csepeli iskolából egy-egy jelölt nyújtott be pályázatot, azonban a tankerület szerint a pályázati anyagokban jogilag formai hibát tartalmazó elem is volt. „Az iskolák igazgatói pályázatairól a tankerület kizárólag szakmai szempontok alapján tett javaslatot a döntéshozónak, a Tankerületi Központ megteszi a szükséges lépéseket, hogy az oktató-nevelő munka zavartalanul induljon el az iskolákban szeptemberben” – közölték a lappal.

Szolnokról a lapnak szintén azt a választ adták, hogy szakmai szempontokat vettek figyelembe, de hogy mik ezek, azt nem részletezték. A pályázatok mindenesetre szakmailag megfeleltek - közölték. „A jogszabályoknak megfelelően a tankerületi központ az igazgatói pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat elvégezte, az iskola vezetőjéről a pályázatok alapján, szakmai szempontokat figyelembe véve születik döntés” - írták a válaszban.