Schadl György hivatalvezetője oktathat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézetében

Á. B.;

Pázmány Péter Katolikus Egyetem;Schadl György;Magyar Bírósági Végrehajtói Kar;

2024-07-09 12:22:00

Bűncselekményt nem követett el, az intézmény szerint alkalmas arra, hogy órákat tartson.

430 ezer forintos díjért két féléves végrehajtási szakjogász képzést indít a Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez köthető Deák Ferenc Továbbképző Intézet, az egyik tantárgyat pedig várhatóan az a Takács Katalin tanítja majd, aki már Schadl György elnöksége idején is a végrehajtói kar hivatalvezetője volt – értesült az rtl.hu.

Takács Katalin az adatvédelemről és az informatikai rendszerekről fog majd órákat tartani, ami már csak azért is kimondottan érdekes, mert a korábbi vizsgálatok jelentős hiányosságokat tártak fel az MBVK hálózatában. Az adatvédelmi hatóság korábban megállapította, hogy a köztestület megsértette a GDPR-szabályokat a végrehajtói irodák ellenőrzése során.

Ennél súlyosabb az a megállapítás, miszerint akár nemzetbiztonsági kockázat is felmerülhet az informatikai rendszert érintően. Maga Schadl György is kifakadt egyszer, mondván, tarthatatlan az árverési rendszerünk sérülékenységét, és elfogadhatatlan, hogy hosszú órákra, napokra elérhetetlenné válik a rendszer. Ekkor a portál információ szerint már mindenki tudott a karon belül a problémákról valamint az Elektronikus Árverési Rendszert ért támadásokról is tudomásuk volt. Utóbbi esetében – írta annak idején a Telex – akár a liciteket is befolyásolni lehetett

Takács Katalin kiemelt szerepet töltött be az MBVK működésében, így nem meglepő, hogy neve a nyomozati iratokban is többször felbukkan, ám semmilyen bűncselekmény elkövetésével nem vádolták meg. Hivatalvezetőként például ő írta alá azt a dokumentumot, amelyik alapján a végrehajtói kar forintos darabáron szerződött 2500 koronavírus-gyorstesztre a járvány első hullámában.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem az rtl.hu megkeresésére azt írta, hogy a hivatalvezető a képzésben oktatott tárgyhoz megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik, az szorosan kapcsolódik jelenlegi munkaköréhez. Minden esetben az egyetemen érvényben lévő belső szabályzat alapján hoznak létre oktatói jogviszonyt. Az említett képzés egyébként most indítják el először, ennek végén pedig a minőségbiztosítás szabályai alapján értékelni fogják az eredményeket, s változtatni fognak, amennyiben úgy ítélik meg.

Takács Katalint is megpróbálta utolérni a portál, de nem reagált a feltett kérdésekre.