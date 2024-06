Varga Judit neve is szerepel a Schadl-ügy nyomozati irataiban

Á. B.;

korrupciógyanú;végrehajtók;Varga Judit;Schadl György;

2024-06-29 20:37:00

Más fideszes politikusok nevével együtt, akik különféle végrehajtókat támogattak kinevezés előtt. Nem úgy tűnik, hogy az ügyészséget ez túlságosan izgatta volna.

Varga Judit volt igazságügyi miniszter neve szerepel a Schadl–Völner-ügy nyomozati irataiban - írja a Szabad Európa.

A dokumentumok tanúsága szerint volt egy végrehajtójelölt, akit többen is Varga Judit személyes pártfogoltjának gondoltak. Olyan bizonyítékok is előkerültek, amely azt mutatják, hogy különösen figyeltek az érintettre.

Az egyik minisztériumi munkatárs azt vallotta az ügyészségen - aki jelen volt a végrehajtói pályázatok pontozásánál - a szóban forgó személyről, K. Eszterről, hogy a tárcavezető unokahúga. Azonban a 2019-ben a Hajdúszoboszlói Járásbíróság illetékességi területére kinevezett nő semmiféle rokoni kapcsolatban nem állt a korábbi miniszterrel. A hamis információt 2019 novemberében dobta be a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyik vezetője a pontozóbizottságnak, majd mindez elterjedt a minisztériumban. A lap egyik forrása azt mondta, hogy valótlan rokoni viszonyokra hivatkozva is ajánlgattak jelölteket a döntéshozóknak. Így került képbe K. Eszter is, akinek neve előkerült egy olyan, összefirkált táblázaton, amelyet Schadl György fényképezett le és ami megtalálható azon a telefonon, amit lefoglaltak tőle a rendőrök. Persze nem ez volt az egyedüli, ilyen jellegű kép: az ügyészség megállapítása szerint többségében azok neve volt olvasható ezeken a képeken, akik később nyertek a végrehajtói pályázaton - holott arról még hivatalos döntés nem született. A nő nevét tartalmazó táblázat egy hónappal azelőtt lett lefotózva, hogy megnyerte volna a kiírást.

Egy olyan pletyka is terjedt Kelet-Magyarországon, hogy Varga Juditot és K. Esztert nem a rokoni kapcsolat, hanem a sport fűzi össze, mivel korábban együtt kosárlabdáztak Miskolcon. Bár ezt nem sikerült igazolni, az életükben valóban közös pont a borsodi vármegyeszékhely. Mind a ketten a városban nőttek fel, ott tanultak és ott diplomáztak. Tíz nappal azt megelőzően, hogy a K. Eszter nevét tartalmazó táblázatot lefényképezték, Varga Judit egy nyilvános eseményen találkozott a végrehajtó sógornőjével, aki akkoriban a DVTK kosárlabdacsapatának játékosa volt. A miniszter rendszeresen felkereste a klubot, ám azóta egyszer sem tette tiszteletét, hogy a sógornő visszavonult. Aki egyébként érdekelt volt K. Eszter végrehajtói irodájának sikerében, ugyanis férje résztulajdonos volt abban a cégben, amelytől K. Eszter irodája egy 112 négyzetméteres ingatlant bérelt Miskolcon.

Az egyik tanú egyébként azt mondta, hogy a végrehajtói helyek kinevezésénél különböző listák és érdekek vannak. Több minisztériumi tanú is azt állította, hogy láttak olyan feljegyzéseket, ahol a pályázó végrehajtó neve mellett egy fideszes politikus neve vagy éppenséggel egy monogram tűntek fel. Ezek vélhetően azt jelölték, melyik jelöltet melyik kormánypárti honatya támogatja. Feltűnt Gelencsér Attila, Szatmáry Kristóf, Cseresnyés Péter vagy Csizi Péter fideszes országgyűlési képviselő neve, egy-egy monogramot azonban nem sikerült megfejteni. Kérdés, volt-e erre akarat: a Szabad Európa az általa megismert nyomozati iratokból azt a következtetést vonta le, hogy az ügyészség nem igazán akart utánajárni ennek szálaknak. Így azt sem tudhattuk meg, hogy a fideszesek keresztényi szeretetből támogattak valakit, netán esetleg kaptak-e ezért valamilyen ellentételezést. Azt nem árt megjegyezni, hogy az irodák rendre busás, százmilliós osztalékokat termeltek. A miniszteri „unokahúg” irodájának 2020 és 2022 között 164 millió forint tiszta profitot hozott.

Bár azt nem jelenthetjük ki, hogy ő volt Varga Judit patronáltja, több olyan egyezés is kimutatható, ami több mint gyanússá teszi, hogy igaz ezen teória.

A Szabad Európa kereste mind K. Esztert, mind a tárcája éléről tavaly távozó exminisztert de választ egyiküktől sem kapott.