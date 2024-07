Kiderült, hogy nincs pedofil intézményvezető Magyarországon

Muhari Judit;

gyermekvédelem;pedofília;átvilágítás;intézményvezető;Fülöp Attila;

2024-07-10 12:04:00

Két állami gyermekvédelmi intézményvezetőt személyiségzavar miatt alkalmatlannak minősített a klinikai szakpszichológusból álló bizottság.

Pedofíliára való hajlamot nem talált, de két állami gyermekvédelmi intézményvezetőt személyiségzavar miatt alkalmatlannak minősített a klinikai szakpszichológusból álló bizottság. A szükséges munkáltatói lépések megtörténnek – közölte a Facebook-oldalán a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár. Fülöp Attila megjegyezte: a vizsgálaton 273 intézményvezetőnek kellett volna részt venni, de „betegség vagy más ok miatt” végül 268-an jelentek meg. Úgy fogalmazott, arra is jó a vizsgálat, hogy az „ellenőrzött személy” számára látható legyen, hogy miben erős, de lássa a gyengeségeit és a korlátait is. Ebben semmi rossz és hátsó szándék nincs – fűzte hozzá.

A kegyelmi botrányt követően először Orbán Viktor miniszterelnök közölte, hogy a pedofil elkövetők számára nincs kegyelem, és tiszta helyzetet kell teremteni egy világos, egyértelmű döntéssel, ezért a kormány több szigorítást fog végrehajtani a gyermekvédelmi intézményekben. Ezt követően Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára jelentette ki február végén, hogy „a gyermekvédelmi intézményvezetők és helyetteseik kinevezésének és foglalkoztatásának feltétele egy szigorú pszichológiai alkalmassági vizsgálat. Ennek keretében teljes körű vezetési, személyiségi kompetenciákat, valamint szexuális devianciákat, függőségeket is vizsgálnak náluk. A pszichológiai alkalmasság feltételei között szerepel többek között a „kiegyensúlyozott pszichés állapot”, az „életkornak megfelelő érettség”, az átlag feletti érzelmi-indulati kontroll, illetve intelligencia, valamint az „átlagos alkalmazkodási képesség”.

Ahogy lapunkban akkor megírtuk, az egyházi fenntartású gyermekvédelmi intézmények vezetőire az erről szóló kormányrendelet nem vonatkozott. Cikkünk után, március 4-én a minisztérium kiadott egy közleményt, amelyben közölte, „a nem állami fenntartású gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kötelező pszichológiai alkalmassági vizsgálatához törvénymódosítás szükséges, amit a kormány hamarosan beterjeszt az Országgyűlésnek”.

Azóta megszületett az új törvénycsomag, ebben már valóban szó van az egyházi intézmények vezetőiről is, őket a július 1-től hatályos törvény alapján világítják át. Ám – ahogy Rétvári Bence egyik parlamenti válaszában fogalmazott – ennek a „feltételrendszerét” még nem dolgozták ki. Arra nem tért ki, hogy négy hónap erre miért nem volt elég, és miért van szükség egy másik rendszer kidolgozására, miben tér majd el az egyháziak ellenőrzése az állami intézményekben dolgozókétól.

Tavaly nyári adat alapján a gyermekotthonok 82 százaléka állami fenntartású, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság irányítása alatt működnek, 17 százaléka viszont egyházi, 1 százaléka egyéb nem állami fenntartású. A nevelőszülői hálózatnál – rájuk is vonatkozik a vezetői vizsgálat – az egyházi, illetve egyházi kötődésű civil fenntartókhoz tartozik a férőhelyek 98,6 százaléka, állami működtetésű nincs.