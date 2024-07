Pokorni Zoltán: Nagyjából 15 milliárd forintnyi közbeszerzést lehetne megkötni a XII. kerületben, de gavallérok vagyunk, nem tesszük

P. L.;

Fidesz;Pokorni Zoltán;Hegyvidék;MKKP;Kovács Gergely;

2024-07-10 09:23:00

A Hegyvidék leköszönő fideszes polgármestere beszélt arról is, hogy s mint tervezi tanárként folytatni pályáját.

Nagyjából 15 milliárd forintnyi közbeszerzést kéne-lehetne megkötni, de ezeket nem kötjük meg, mert gavallérok vagyunk, azokat kötjük meg, amik lejárnak szeptember 30-án, például a gáz, villanyszerződést, közétkeztetést - mondta Pokorni Zoltán, a XII. kerület leköszönő polgármestere az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

A még megkötendő szerződések a fideszes kerületvezető elmondása szerint csak december végéig lesznek érvényesek, a hosszú távú megállapodásokat már az új vezetésű önkormányzat intézheti.

Arra a kérdésre, hogy miért veszíthette el a kerületet a Fidesz a Kutyapárt ellenében, Pokorni úgy felelt: jó kérdés, mindenkinek több válasza lehet erre, de szerinte alapvetően egy régóta látszó tendencia érvényesült a június 9-i önkormányzati választáson. Felidézte, hogy bár a 2018-as országgyűlési választáson Gulyás Gergely még legyőzte a DK-s Bauer Tamást, a momentumos Hajnal Miklós 2022-ben már győzni tudott a fideszes Fürjes Balázzsal szemben.

A Fidesz kerületi esési folyamatának szerinte az az oka, hogy az emberek utálják a pártokat, Kovács Gergely pedig egy antipolitikus, aki antipártot épít, ez látszik a megjelenésében is, például nem hord nyakkendőt, zakót, helyette sörrel és cigivel mutatkozik. Eleinte azt hitte, hogy főleg a droghasználat miatt van felette egy kulturális üvegplafon, de ebben tévedett, a választók a civiles megjelenést értékelték - mondta a polgármester.

A Fidesz országos politikája felelősségének firtatását Pokorni Zoltán igyekezett kerülni. Arra tért ki, hogy akik most első szavazók voltak, azok 2010-ben négyéves óvodások voltak. Azt nem tagadta, hogy esetleg rájuk már nem hathatott a gyurcsányozás, de a lényeg, hogy a mostani kamaszok már úgy nőttek fel, hogy Orbán Viktor a hatalom, a Fidesz a hatalom maga. A kamaszoknak pedig van egy olyan - Pokorni leszögezte, egyébként rokonszenves - vonása, hogy őszintén hiszi, hogy minden, ami új, az jobb, még az ő gyerekei is így vannak ezzel. Az ember csak 30-40 évesen kezd el gondolkodni azon, hogy ami új, az nem biztos, hogy jobb. Végül is Pokorni arra jutott, hogy az emberek utálják a pártokat, a Fideszt szerinte azért, mert 14 éve hatalmon van, a DK-t pedig azért mert 14 éve nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, így aztán kialakult egy pártellenes hangulat, ebben a helyzetben tudott a szavai szerint antipárt sikert elérni. Arról, hogy a Fidesz mit ronthatott el, Pokorni Zoltán nem akart beszélni, de szavai alapján úgy tűnt, hogy befelé azért kritikusabban beszél, mint a nyilvánosság előtt.

A leköszönő polgármester elmondta azt is, hogy október 1-je után nem teljes óraszámban ugyan, de úgy néz ki, újra tanárnak áll. Kíváncsi rá, hogy akár ő, akár a gyerekek mennyit változtak 30 év alatt. Ami az oktatás helyzetét illeti, először megpróbálja megérteni a rendszert, beszélni szeretne volt kollégáival, akik az elmúlt időszakban az oktatás formálásában részt vettek. Hogy a beszélgetések mélysége-milyensége milyen lesz, az dönti el, hogy mi fog születni a projektjéből. Szeretne elérni egy őszinte szembenézést, szakmai tisztázást a témában, amit a politikusok ma nem engedhetnek meg maguknak. A politika szerinte azért nem engedheti meg a szembenézést, mert a bonyolult, nehéz, konfliktusos, jó válasz helyett mindig van egy egyszerűbb, frappánsabb, rossz válasz, amit a demagógia előszeretettel használ. Így aztán szerinte se az ellenzéki pártoknak, se a kormánypártoknak nem éri meg bonyolítani a dolgot. A nehézségeket szerinte a populáris politika, a tömegdemokráciák milyensége okozza, nem csak Magyarországon, de a világban is.