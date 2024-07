Idén már 14 feljelentést tett a Nemzeti Választási Iroda

Bittner Dániel;

2024-07-11 06:23:00

Jelentős részük a nemzetiségi névjegyzékbe vétellel, valamint a nemzetiségi szervezetek által gyűjtött ajánlásokkal függ össze.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) összesen 14 ügyben tett feljelentés az idei választásokkal kapcsolatban. Ezek többsége – 12 – a nemzetiségi névjegyzékbe vétellel, valamint a nemzetiségi szervezetek által gyűjtött ajánlásokkal függ össze. Ezt közölte lapunk érdeklődésére a szervezet, hozzátéve, hogy két esetben pedig a nemzetiségi szervezetek országos listaállítása miatt tettek feljelentést ismeretlen elkövető ellen. Ez utóbbinál az egyik esetben magánokirat-hamisítás, a másik eseten pedig „választás, népszavazás, és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény” gyanúja miatt indulhat eljárás. Több esetben egyébként maguk a választópolgárok nyilatkoztak úgy, hogy a nemzetiségi névjegyzékbe kérésük ellenére kerültek fel.

Azt pedig az ORFK kommunikációs osztálya válaszolta érdeklődésünkre, hogy a rendőrség a 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választásokkal összefüggésben 9 büntetőeljárást indított. Az NVI többi feljelentését bűncselekmény gyanújának hiányában utasították el. Az ORFK cáfolta, hogy jelenlegi nyomozásaik kiterjednének országosan ismert, képviselettel rendelkező, 1 százalék feletti pártokra.

Mindkét szervezetet azután kerestük meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda elnöke, Nagy Attila egy interjúban arról beszélt: a jelöltek ajánlásgyűjtésénél – ahogy a 2022-es parlamenti választás előtt is – megint gondok voltak, „merültek fel szabálytalanságok, visszaélés gyanúja. Mint mondta, volt olyan jelölőszervezet, amelynek az ajánlásait áttekintve azt tapasztalták, hogy felvetődött a bűncselekmény gyanúja, az NVI így több esetben is feljelentést tett. Erről azonban nem árult el részleteket. Nagy Attila arról is beszélt egyébként az Indexnek, hogy szerinte az önkormányzati választáson a visszalépett fideszes Szentkirályi Alexandra nevének áthúzását – Vitézy Dávid kifogásaival szemben – igenis megfelelően hajtották végre a választási szervek. Továbbá hangsúlyozta, az NVI még mindig kiszámíthatóan és transzparensen végzi feladatát.