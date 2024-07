Tűz ütött ki a roueni katedrális huszártornyában

MTI-Népszava;

Franciaország;tűzeset;székesegyház;Rouen;

2024-07-11 15:17:00

A székesegyházat kiürítették, a környéket lezárták.

Tűz ütött ki a roueni székesegyház felújítás alatt álló huszártornyában - közölte csütörtökön a város polgármestere, Nicolas Mayer-Rossignol az X közösségi oldalon.

A városvezető egy fotót is posztolt, amelyen jól látható a tornyot körülvevő állványzatról felszálló füstfelhő. A tűzoltóság és a mentőszolgálat arról számolt be, hogy délben kaptak riasztást, 33 tűzoltóautó és 63 tűzoltó érkezett a helyszínre. Az AFP hírügynökség úgy értesült Seine-Maritime megye prefektúrájától, hogy a tűz az épület tetején tört ki, a huszártoronyban, amely nem fából, hanem fémből készült, és amely jelenleg helyreállítás alatt áll. A hatóság egyelőre nem tudja, hogy a fából készült vázszerkezet is érintett-e.

A France Info hírrádióban elhangzott tudósítás szerint feltételezhetően a tatarozáshoz használt eszközök gyulladtak ki a toronyban. A székesegyházat kiürítették, a környéket lezárták, s a hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy ne közelítsék meg a helyszínt, annak érdekében, hogy a katasztrófavédelmi szolgálatok nyugodtan végezhessék munkájukat.