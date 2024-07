Tűz és víz Szentmargitbányán

B.GY;

Verdi;Aida;Szentmargitbányai Kőfejtő;

2024-07-12 20:33:00

Látványában kiemelkedő az amerikai-olasz rendezőpáros Aida-feldolgozása.

Verdi Aida című művét mutatták be szerda este a Szentmargitbányai Kőfejtőben. A mostani a kőfejtő operáinak a 25. évada, a sorozatot tíz éve az Esterházy Magánalapítvány szervezi. Az előadást ugyanaz az alkotó páros jegyzi, akik a 2021-es Turandot előadást vitték itt színre, az amerikai Thaddeus Strassberger és az olasz Giuseppe Palella. A produkció elsősorban látványában kiemelkedő. A díszlet különleges eleme egy hatalmas, nyitott a kőbánya sziklás tájába illeszkedő szarkofág, feltűnik egy hatalmas, mozgatható, faszerkezetből épült elefánt is. A rendező páros a történetet a tűz és a víz váltogatásán keresztül meséli el, úgy hogy közben szinte minden, illetve mindenki vizes lesz, vagy lángra lobban. A cirkuszi elemek is fontos szerepet kapnak a produkcióban. A premieren Aida, az etióp királylány szerepében a Grammy-díjas Leah Crocetto-t, míg Radamesz hadvezér szerepében Jorge Puerta-t hallhatta a közönség. Aida riválisát, Amneriszt, Raehann Bryce-Davis mezzoszoprán keltette életre. Augusztus 24-ig összesen 26-szor viszik színre az előadást, részben kettős, vagy hármas szereposztásban.