Rigoletto a kőfejtőben

Jövőre Verdi egyik legnépszerűbb operáját, a Rigolettót tűzik műsorra a Szentmargitbányai Kőfejtő szabadtéri színpadán. A jövő nyári huszonegy előadásból álló sorozat premierje július 12-én lesz. A produkció rendezője a francia Philippe Aurlaud lesz, aki először dolgozik majd ezen a helyszínen.