Puccini Toscáját ezúttal nem a politikai thriller, hanem a színpadképek és a spiritualitás felől közelíti meg Thaddeus Strassberger rendezése a Szentmargitbányai Kőfejtőben.
Az idei Wagner A bolygó hollandija után 2026-ban Puccini Tosca című népszerű operáját viszik színre a Szentmargitbányai Kőfejtőben.
Először vittek Wagner-operát színre a Szentmartgitbányai Kőfejtőben szerda este. A bolygó hollandi Philipp M. Krenn rendezésében rendkívül látványos, emellett érvényes színházi pillanatokat is tartogat.
Jövő nyáron újabb látványos opera-előadásról gondoskodik az Esterházy Privatstiftung.
Látványában kiemelkedő az amerikai-olasz rendezőpáros Aida-feldolgozása.
A Szentmargitbányai Kőfejtőben idén nyáron mintegy kilencvenezren látták Arnaud Bernard Carmen-rendezését – derült ki az Esterházy Privatstiftungen bécsi sajtótájékoztatóján.
Georges Bizet örök klasszikusát, a Carment mutatják be július 12-én a Szentmargitbányai Kőfejtőben Kristīne Opolais, az operavilág egyik legkeresettebb művésznőjének főszereplésével és Arnaud Bernard rendezésében.
A hatalomban lévők és az elnyomottak örök csatáját mutatja rendkívül látványos térben és ruhákban a spanyol Francisco Negrin Nabucco-rendezése a Szentmargitbányai Kőfejtőben.
Turandot beleszületik valahová és hiába hercegkisasszony, nyomasztják a kötöttségek – az amerikai Thaddeus Strassberger pazar Turandotot állított színre a szentmargitbányai kőfejtőben.
Fontos filozofikus és morális témákat is felvet Mozart A varázsfuvola című előadása a Szentmargitbányai Kőfejtőben, de végül a látvány diadalmaskodik.
Verdi Rigoletto című operáját mutatták be a Szentmargitbányai Kőfejtőben. Fényfestéssel, vetítéssel, erős látványelemekkel.
Jövőre Verdi egyik legnépszerűbb operáját, a Rigolettót tűzik műsorra a Szentmargitbányai Kőfejtő szabadtéri színpadán. A jövő nyári huszonegy előadásból álló sorozat premierje július 12-én lesz. A produkció rendezője a francia Philippe Aurlaud lesz, aki először dolgozik majd ezen a helyszínen.