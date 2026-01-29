A háborúk iszonyata

Erőteljesen szól az Aidában a Bevonulási induló, igencsak fölerősödik a zene, szinte szétveti az Erkel Színház falait. Érkeznek ugyanis a győztes egyiptomi seregek, akik jelentős győzelmet arattak az etióp csapatok felett. Jön a diadalmas hadvezér, az opera főhőse, tenorja, Radames is, hogy learassa a babérokat, ünnepeljék, ahogy csak belefér.