Giuseppe Verdi Aida című operáját újra műsorra tűzte a Magyar Állami Operaház. Mohácsi János rendezését több mint tíz évvel ezelőtt mutatták be az Erkel Színházban.
Látványában kiemelkedő az amerikai-olasz rendezőpáros Aida-feldolgozása.
Plácido Domingo színre viszi Verdi Aida című operáját, amelyet különböző európai futballstadionokban és arénákban mutatnak majd be jövőre Erwin Schrottal az egyik főszerepben.
Erőteljesen szól az Aidában a Bevonulási induló, igencsak fölerősödik a zene, szinte szétveti az Erkel Színház falait. Érkeznek ugyanis a győztes egyiptomi seregek, akik jelentős győzelmet arattak az etióp csapatok felett. Jön a diadalmas hadvezér, az opera főhőse, tenorja, Radames is, hogy learassa a babérokat, ünnepeljék, ahogy csak belefér.
Szellemi izgalmat nem tartalmazó holt színházzá vált az Aida a Margitszigeti Szabadtéri színpadon. Néhány énekes azért kitett magáért.