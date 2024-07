Karácsony kontra Vitézy: nem biztos, hogy pénteken vége

Czene Gábor;

Budapest;Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;újraszámlálás;jogorvoslat;főpolgármester-választás;

2024-07-10 06:59:00

Megkezdődött a főpolgármester-választás érvényes szavazatainak újraszámolása is, ám kérdés, mikor lesz végeredmény. A Nemzeti Választási Iroda lapunknak adott tájékoztatása szerint ugyanis ez ellen a döntés ellen is lehet majd jogorvoslatot kérni.

Ahogyan arról beszámoltunk, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) tagjai hétfőn – egy ellenszavazat mellett – megállapodtak abban, hogy milyen módon számolják újra a főpolgármester-választáson leadott közel 800 ezer érvényes szavazatot. Az újraszámolást az Alkotmánybíróság döntése nyomán a Kúria rendelte el. Az NVB határozata szerint az urnákat nem központi helyszínen, hanem a kerületi polgármesteri hivatalokban lévő választási irodákban bontották fel, a szavazatok érvényességét is ezekben a helyiségekben ellenőrzik. A procedúrán a sajtó munkatársai és nemzetközi megfigyelők is jelen lehetnek.

Az újraszámolásra elméletileg hat nap áll rendelkezésre. Az NVB úgy tervezi, hogy nem vár az utolsó pillanatig, és már pénteken eredményt hirdet. Remény van rá, hogy néhány nap elteltével most már tényleg kiderül, ki lesz Budapest főpolgármestere a következő ciklusban – írtuk előző cikkünkben. A remény valóban megvan, de korántsem biztos, hogy a pénteken kihirdetett eredmény végleges lesz. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) lapunk kérdésére elküldött állásfoglalása szerint ugyanis van fellebbezési lehetőség. Az NVB döntését követően 3 napon belül lehet bírósági felülvizsgálati kérelmet benyújtani a döntéssel szemben a Kúriához – írt az NVI a Népszavának. A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény értelmében a bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről a Kúria legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított nyolcadik napon dönt.

A Kúria döntése ellen 3 napon belül alkotmányjogi panasz benyújtására is lehetőség van – folytatódott az NVI tájékoztatása. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi törvény szerint az alkotmányjogi panaszról a beérkezésétől számított három munkanapon belül, a befogadott alkotmányjogi panaszról további három munkanapon belül dönt a testület.

Eddig tart az NVI válasza, amely egyértelművé tette, hogy elvileg megismétlődhet az egyszer már megvalósított jogi forgatókönyv. Ismeretes: a mintegy 24 ezer érvénytelen szavazatot nemrégiben újraszámolták. Az eleve rendkívül szoros versenyben ennek nyomán tovább szűkült az olló: Karácsony Gergely mindössze 41 szavazattal nyert kihívójával, Vitézy Dáviddal szemben. Az érvényes szavazatok kedden kezdődött újraszámlálásakor lapunk munkatársa a V. és VII. kerületben járva látott olyan szavazólapot, amit eredetileg Vitézyre adott voksként könyveltek el, de most érvénytelennek nyilvánítottak, illetve úgy volt érvényes a szavazólap, hogy mindkét jelöltet beikszelték. A Telex beszámolója szerint például az I. kerületben tévesen Karácsony javára írtak egy Vitézy-szavazatot, míg a a XVII. kerületben hét darab olyan szavazatot találtak, amit Vitézy Dávidnak számoltak el, pedig Karácsony Gergelynek kellett volna.

Teljességgel megjósolhatatlan, hogyan végződik az újraszámolás, mivel azonban csak hajszálnyi a különbség, könnyen fordulhat a kocka. Karácsony Gergely környezetéből azt az információt kaptuk, hogy „jog utáni helyzetben vagyunk”, ezért egyelőre nem lehet tudni, milyen lépést tesz a főpolgármester abban az esetben, ha az NVB végül Vitézy Dávidot nevezi meg győztesnek.

Külön bonyolítja egyébként a mostani helyzetet, hogy a most zajló újraszámlálást elrendelő kúriai határozat ellen is érkezett panasz az alkotmánybírósághoz. A panaszos szerint a Kúriának magának kellene újraszámolnia a szavazatokat, nem volt joga ezt a Nemzeti Választási Bizottságra bízni. Vagyis az Ab csütörtökön akkor is újra kénytelen lesz a témával foglalkozni, ha addigra nem születik meg az új eredmény, ami ellen – mint írtuk –, ismét a Kúriához, majd az Ab-hez lehet fordulni.

Szentpéteri Nagy Richard alkotmányjogász, politológus szerint Orbán Viktor meglátta a lehetőséget ebben a helyzetben. Már az se volt rossz számára, ami a választás után kialakult. Hiszen a főpolgármester a szoros eredmény miatt gyenge legitimitással bír, mögötte megosztott és nehezen működtethető fővárosi közgyűlés jött létre. Orbán Viktor aztán arra a következtetésre jutott, hogy ebből esetleg még többet is ki lehet hozni: jelesül azt, hogy Vitézy Dávid legyen a főpolgármester. Az újraszámláláshoz vezető alkotmánybírósági döntésről Szentpéteri Nagy Richard úgy gondolja, hogy az nem az Alkotmánybíróság, hanem Orbán Viktor döntése volt.

Elképzelhetetlennek tartja, hogy egy ilyen horderejű kérdésben az Ab-nek lenne szabad mozgástere. A Kúria függetlenségét illetően is lehetnek kételyek

– jegyezte meg. Ezzel együtt szerinte nem nevezhető indokolatlannak az érvényes szavazatok újraszámlálása, még akkor sem, ha eredetileg ezt Vitézy Dávid sem kérte. Vitézy hivatkozása, hogy nem tudtak megfelelően tájékozódni az állampolgárok, mert (a fideszes Szentkirályi Alexandra utolsó pillanatban történt visszalépése miatt) megtévesztő volt a szavazólap, akár megalapozottan a választójog sérelmének is minősíthető.

– Olyan fejlett demokráciákban is széles körben újraszámoltak már szavazatokat, mint Ausztria vagy az Egyesült Államok – hangsúlyozta az alkotmányjogász. „Orbán ebben az ügyben nem veszíthet. Legfeljebb nem Vitézy Dávid lesz a főpolgármester, na, bumm, akkor visszatérünk oda, ami most van” – fogalmazott.

Vitézy győzelme esetén Szentpéteri Nagy Richard szerint a közvélemény hozzáállása is befolyásolja majd, mit lép Karácsony Gergely. Ha az lesz az általános hangulat, hogy „akárki a főpolgármester, de legyen már vége ennek a hercehurcának”, akkor Karácsony kevesebb eséllyel fog jogorvoslati kérelmet benyújtani. Ha Vitézy esetleges győzelmét felháborodás fogadja, akkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy a mostani főpolgármester nem nyugszik bele a döntésbe.