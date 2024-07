Csökkennek az üzemanyagárak, a helyzet javulását Nagy Márton matematikán túli műveletek bemutatásával üdvözölte

M. I.;

Nemzetgazdasági Minisztérium;üzemanyagárak;benzinárak;Nagy Márton;Magyar Ásványolaj Szövetség;

2024-07-12 17:57:00

Az üzemanyagárak esését a miniszter részint ismét úgy állította be, mintha az a kormánynak és nem a piaci mozgásoknak lenne betudható.

Szombaton, csütörtökhöz hasonlóan, újfent 4 forinttal csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára – közölte a Holtankoljak.hu. Ha a változás megjelenik a kutakon is, úgy a portál számításai szerint a termékért átlag 619 forintot kérhetnek az autósoktól. Június eleje óta most először, szintén 4 forinttal, a benzint is olcsóbban mérheti a Mol a töltőállomások számára. Ha ezt szintén érvényesítik a végfelhasználók felé, a termék átlagára 612 forint körül állhat be. Az óvatos fogalmazás nem véletlen:

lapunk számításai szerint, míg a benzin nagykereskedelmi ára június 14-e óta 22, a gázolajé pedig 32 forinttal nőtt, addig a Holtankoljak-nyilvántartás tanúsága szerint a szombati üzemanyagárak egyaránt „csak” 18-18 forinttal haladják meg az egy hónappal korábbit. A Mol tehát egy hónap alatt a benzin esetében 4, a gázolajnál pedig 14 forint árrésről mondott le.

Bár ilyenekről a Mol nem nyilatkozik, az irányadó piaci szereplő döntései alapvetően befolyásolják az iparág és a kormány között az elmúlt hónapok során az úgymond túl magas üzemanyagárak miatt fel- fellángoló, sajátos vitákat. Kétségtelen: míg az ügyet kézbe vevő Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által megbízott KSH kimutatásai szerint májustól a hazai üzemanyagár-átlagok a környező államok középértéke alá kerültek, a június 24-i tarifák váratlanul ismét 13 forintos hazai gázolajártöbbletet mutattak, azonos benzinátlag mellett. Az egy héttel későbbi, hazai tarifák benzinben 4, gázolajban pedig 10 forinttal haladták meg a környező államok szintjét. Bár a nemzetgazdasági tárca azonnal riadót fújt, érvelésükben a környező államokra vonatkozó KSH-adatokat sajátos módon a napokkal későbbi hazai árakkal összevetve mutattak a tények világában mégis értelmezhetetlen árkülönbségeket. Mivel ugyanakkor a hónap eleji, akár literenként 40 forintot is elérő jövedékiadó-emeléseikről a horvátok és a románok az EU statisztikai hivatalát késve értesítették, a többiekénél magasabb hazai üzemanyagárakra vonatkozó következtetés, a kimutatásokból kiolvasható üzenet ellenére, voltaképp valótlan - közölte csütörtökön lapunkkal Ratatics Péter, az iparág legnagyobb hazai szereplőit összefogó Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) a tárgyalásokon is részt vevő elnöke. Így abbéli reményének adott hangot - amiként azt a KSH-jelentés igazolta -, hogy az adatnyilvántartások helyesbítésével a hazai üzemanyagárátlag visszatér a környező államok értékéhez. Igaz, más szakértők szerint a helyzet rendeződéséhez a Mol bújtatott árréscsökkentései is hozzájárulhattak.

A helyzet javulását Nagy Márton pénteken ismét matematikán túli műveletek bemutatásával üdvözölte. Az üzemanyagárak – önkényesen megválasztott időpontokhoz viszonyított - esését részint ismét úgy állította be, mintha az a kormánynak és nem a piaci mozgásoknak lenne betudható. Másrészt, a szomszédok KSH által közölt, hétfői árátlagait a Holtankoljak.hu-n pénteken megjelenő hazai tarifákkal összevetve állapította meg, hogy a hazai árak ismét a szomszédoké alá kerültek.

Kész szerencse, mondhatnánk.