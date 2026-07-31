Kritikus energiaellátási helyzetben van az ország, elsősorban a Paksi Atomerőmű várható leállítása miatt – mondta Magyar Péter miniszterelnök. A cégeket és a lakosságot is önmérsékletre kérte. Változások várhatóak üzemanyagfronton is.
Az üzemanyagárak esését a miniszter részint ismét úgy állította be, mintha az a kormánynak és nem a piaci mozgásoknak lenne betudható.
Decemberben 24,5 százalékra gyorsult az infláció, januárban ennél magasabban tetőzik. A nyugdíjasok visszamenőleges kiegészítést várnak.
A novemberi 22,5 százalékról 24,5 százalékra emelkedett az az infláció decemberben, az egész éves pénzromlás így 14,5 százalék lett – közölte a KSH. Az emelkedés ellenére már látszanak a fordulat halvány jelei.
Legalábbis amíg tart a benzinárstop. Merthogy a rezsicsökkentés részleges eltörlése a villanyautózásra is hatással lesz.
Dupla válság nehezedik a kormányra: az egyre súlyosbodó kamionsofőr hiány nyomán kialakult üzemanyag-ellátási problémák finomításra késztethetik az európaiak munkavállalási feltételeivel kapcsolatban.
Rossz hír, hogy ez - ha mérséklődő ütemben is -, jövőre folytatódik.
Ismét csökken az üzemanyagár: A gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát bruttó 5 forinttal, a 95-ös benzinét pedig 9 forinttal csökkenti pénteken a Mol Nyrt., a döntéssel a benzin átlagára 394-395 forintra, a gázolajé 404-409 forintra mérséklődik.